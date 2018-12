Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a confirmat marti sprijinul in domeniul militar si cel al securitatii pentru Libia, relateaza agentia Xinhua. Stoltenberg s-a exprimat in cadrul unei intalniri la sediul NATO din Bruxelles cu premierul libian Fayez Serraj, sustinut de ONU. Cei doi oficiali…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele privind promulgarea unor legi pentru ratificarea unor acorduri. Astfel, seful statului a semnat decretele pentru promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea in domeniul apararii,…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut vineri, 2 noiembrie 2018, o intrevedere cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, invitat special in cadrul reuniunii de tip cvadrilateral Bulgaria-Romania-Grecia-Serbia, care are loc la Varna, in Bulgaria. Cei doi inalti oficiali au evocat…

- Ministerul Apararii al Republicii Moldova și Instituția Publica „Centrul de Tehnologii Informaționale in Finanțe” (IPCTIF) au incheiat, in premiera, un acord de colaborare in domeniul asigurarii securitatii cibernetice si combaterii noilor amenințari la adresa

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Comisia Europeana au semnat vineri, la Bruxelles, doua acorduri pentru a furniza 20 de milioane de euro IMM-urilor inovatoare si companiilor cu capitalizare medie din Romania, Bulgaria si Letonia, informeaza un comunicat de presa al BERD.…

- Fosta regina Paola a Belgiei, mama actualului rege Philippe, a fost externata, joi, din spitalul din Bruxelles in care a fost internata dupa ce a suferit un accident vascular cerebral "minor", in noaptea de marți spre miercuri, pe cand se afla in Veneția, Italia, potrivit unui comunicat.Potrivit…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a subliniat marti, la Washington, eforturile depuse de Romania pentru consolidarea securitatii flancului estic al Aliantei, precum si angajamentul de a raspunde principiului de impartire echitabila a rolurilor, riscurilor si responsabilitatilor in cadrul NATO,…