Stiri pe aceeasi tema

- La finalul reuniunii de doua zile a miniștrilor apararii din țarile membre NATO, care a avut loc la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a cerut Rusiei sa raspunda preocuparilor legate de incalcarea Tratatului privind Forțele Nucleare Intremediare (INF). „Noi credem ca acest tratat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Rusia trebuie sa puna capat "comportamentului iresponsabil", pe fondul recentelor acuzații de atacuri cibernetice în Australia, Marea Britanie sau Olanda.

- Rusia trebuie 'sa puna capat comportamentului sau iresponsabil', a somat joi Moscova secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa acuzatiile despre atacuri cibernetice majore care au vizat Australia, Marea Britanie si Olanda, potrivit Reuters si AFP. 'Rusia trebuie…

- Marea Britanie si Australia au acuzat Serviciul rus de Informatii Militare ca a condus o serie de atacuri cibernetice care au avut ca scop subminarea democratiilor occidentale, prin semanarea confuziei in toate domeniile, de la sport la transport si alegerile prezidentiale din 2016 din SUA, relateaza…

- SUA au confirmat joi pregatirea unui al doilea pachet de sanctiuni economice 'extrem de severe' impotriva Rusiei dupa atacul cu agent neurotoxic Noviciok din Marea Britanie atribuit Moscovei, afirmand ca Rusia nu a indeplinit inca conditiile pe care Washingtonul le-a formulat la adresa sa, potrivit…

- Statele Unite si-au extins luni sanctiunile impotriva Moscovei, cu noi restrictii asupra unor exporturi americane catre Rusia care ar putea avea utilizare militara, relateaza dpa. Anuntate la inceputul lunii august, masurile se bazeaza pe acuzatia ca guvernul rus este responsabil pentru otravirea aproape…

- Sanctiunile americane impotriva Rusiei, decise in legatura cu atacul cu un agent neurotoxic in Marea Britanie, vor intra oficial in vigoare luni 27 august, potrivit registrului zilnic de actiuni si reglementari al agentiilor guvernamentale americane, relateaza vineri Reuters. Planurile Departamentului…