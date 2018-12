Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat miercuri preocupat de numarul mare de victime din randul fortelor de securitate afgane si de riscul ca Afganistanul sa fie folosit ca baza pentru grupari teroriste, transmite AFP. "Exista un risc semnificativ ca talibanii sa revina la putere si sa permita instalarea gruparilor teroriste", a afirmat Stoltenberg in cadrul reuniunii ministrilor de externe ai NATO de la Bruxelles. "Trebuie sa asiguram securitatea cetatenilor nostri evitand transformarea Afganistanului intr-o platforma pentru teroristii infranti in Irak si in Siria. Nu intra…