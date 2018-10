Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalist: Dle președinte, de ce este necesar sa cheltuim de 10 ori mai mult decat Rusia pentru aparare? Site-ul inliniedreapta.net a publicat stenogramei intalnirii dintre Donald Trump și generalul Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Discuția extrem de tensionata a avut loc la Summitul…

- Cei doi presedinti (foto) se vor intalni la Helsinki, Finlanda, in data de 16 iulie, fiecare avand o agenda diferita si incercand sa-si creeze un avantaj in raport cu celalalt. Expertii in politica internationala spun ca Vladimir Putin intra de pe o pozitie mai puternica, iar Trump poate fi dominat…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a sustinut joi, dupa incheierea summitului de la Bruxelles, o conferinta de presa in care a prezentat principalele concluzii la care au ajuns aliatii.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, la Bruxelles, ca a reusit sa convinga tarile membre NATO sa mareasca cheltuielile pentru Aparare cu 33 miliarde de dolari. El a afirmat ca toate tarile NATO au fost de acord sa sporeasca alocarile pentru Aparare, iar NATO a facut "un progres…

- Georgia va adera intr-o buna zi la cea mai mare alianta in domeniul securitatii, in pofida unor ambitii separatiste in aceasta fosta republica sovietica, a declarat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza The Associated Press, conform News.ro . ”Georgia va deveni un membru NATO”,…

- Germania este „in totalitate controlata” de Moscova din cauza dependentei de hidrocarburile rusesti, a declarat presedintele SUA, Donald Trump, la un mic dejun oficial premergator summitului NATO de la Bruxelles, informeaza site-ul postului CNBC, preluat de Mediafax. „Germania este in totalitate controlata…

- Berlinul isi decide propriile politici si decizii, a declarat cancelarul german Angela Merkel, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca Germania este "in totalitate controlata" de Rusia. "Am experimentat o parte a Germaniei controlate de Uniunea Sovietica si sunt foarte fericita…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP.”Germania este prizoniera…