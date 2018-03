Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 5 a semnat, marți, un Acord de asistența tehnica cu Banca Mondiala, extrem de important pentru demararea unor investiții masive in dezvoltarea economica sustenabila a sectorului. Concret, acordul semnat ofera suportul tehnic pentru demararea celor mai mari proiecte de dezvoltare…

- Piața soluțiilor de birouri va inregistra o creștere moderata in 2018, cu un avans de aproximativ 7%, potrivit Corporate Office Solutions (COS) Romania, companie activa in servicii integrate pentru spații de birou, design, lucrari de fitout, management de proiect, mobilier, mocheta și servicii de relocare.…

- Executivii și liderii agențiilor guvernamentale din intreaga lume sunt neincrezatori in capacitatea companiilor lor de a imbrațișa oportunitațile oferite de cea de a patra revoluție industriala (Industry 4.0), potrivit unui raport realizat de compania de consultanța Deloitte, la nivel global. “Ca urmare…

- Administrația Prezidențiala a transmis, vineri, intr-un comunicat de presa, ca CSAT nu a impus incheierea unor protocoale, acordurile fiind realizate la cererea SRI sau a altor institutii, motiv pentru care responsabilitatea de desecretizare a acestora nu intra in responsabilitatea Consiliului Suprem…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piața locala de fuziuni și achiziții: numarul tranzacțiilor a crescut cu aproximativ 28%, in timp ce valoarea medie a tranzacțiilor a scazut ușor, potrivit unei analize publicate de compania de consultanța EY Romania. Creșterea consumului, a…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a raspuns acuzațiilor aduse de Liviu Dragnea, prezentand, marți seara, versiunea sa in privința formarii Guvernului USL. Victor Ponta a declarat, marți seara, la B1 TV, dupa acuzațiile lansate de Liviu Dragnea, la Antena 3, ca Guvernul USL a fost facut „acasa,…

- Ministrul culturii, George Ivașcu, actor de prestigiu, incearca sa aduca Hollywood-ul in Romania, pentru a revigora industria naționala de film. George Ivașcu a avut, joi, o intalnire cu o delegație a Universal Studios prezenta in Romania. Pe parcursul discuției, cele doua parți și-au exprimat dorința…

- Ministerul Justiției a publicat pe site un proiect de act normativ privind “aplicarea de catre Romania a Regulamentului (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere in aplicare a unei forme de cooperare consolidata in ceea ce privește instituirea Parchetului European”. Potrivit acestuia,…

- Ministerul Educatiei Nationale face apel la cadrele didactice care au anuntat ca vor boicota simularea Evaluarii Nationale din cauza unor nemultumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, institutia sustinand ca boicotul nu este o solutie. “Ministerul Educatiei Nationale este…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei s-a calificat Campionatul European din acest an, dupa victoria de sambata impotriva Cehiei, cu scorul de 17-6 (5-1, 4-1, 3-1, 5-3), la Brno, in mansa secunda a barajului pentru turneul final de la Barcelona. Romania se impusese si in tur, cu 20-5. Este a…

- Tendința de creștere susținuta a vanzarilor de portofolii de credite neperformante (NPL) a continuat și in 2017 in Europa Centrala și de Est, dupa ce, in 2016, valoarea nominala a acestora a fost de peste șapte miliarde de euro, potrivit unui raport publicat joi de compania de consultanța Deloitte.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, ca nu sunt probleme legate de culturie mari de grau, orz sau secara, chiar daca temperaturile sunt scazute in aceasta perioada de ninsori si viscol. Totusi, sunt semne de intrebare legate de pomicultura si viticultari, a adaugat el. “Harta tarii…

- Plecat din Romania de aproape șase ani și urmarit internațional, omul de afaceri Elan Schwartzenberg a facut primele declarații publice. Intr-un interviu realizat in Israel de jurnalista Sorina Matei și difuzat, vineri seara, de postul B1 TV, Schwartzenberg a vorbit despre dispariția lui Codruț Marta…

- Ministrul culturii, George Ivașcu, a avut, miercuri, o intalnire cu o delegație a Google prezenta in Romania. Pe agenda discuțiilor dintre cele doua parți s-a aflat propunerea de Directiva privind Dreptul de Autor in Piața Unica Digitala dar și intenția Google de a se alatura Ministerului Culturii și…

- Rezervele de gaze din Marea Neagra se ridica la 200 de miliarde de metri cubi in perimetrele unde au fost efectuate foraje, ceea ce ar insemna ca productia totala a tarii sa se dubleze timp de 20 de ani, a declarat Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale de Resurse Minerale (ANRM),…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis, pe pagina sa Twitter, un mesaj de incredere și susținere, dupa intalnirea pe care a avut-o prim-ministrul Viorica Dancila, la Bruxelles. Prim-ministrul Viorica Dancila, se afla, marți și miercuri, la Bruxelles unde are serie de intrevederi…

- Membrii Consiliului Investitorilor Straini (FIC) solicita Guvernului inființarea unei unitați speciale pentru proiecte mari de infrastructura. Noua structura ar trebui sa se asigure ca marile proiecte de infrastructura sunt și derulate. Persoane cu cea mai inalta calificare profesionala ar trebui sa…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a anunțat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care le aduce SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului – nominalizați fiind Paul Stanescu…

- Presedintele USR Dan Barna i-a cerut demisia ministrului de Externe Teodor Melescanu, dupa ce acesta a spus ca Romania respinge intentia Bruxelles-ului de a conditiona finantarile europene de respectarea statului de drept. Liderul USR nu amintește insa și de declarația președintelui Klaus Iohannis,…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al Parchetelor de pe langa acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie. Anunțul a fost facut de membrii fondatori ai Asociatiei…

- La doar o zi dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila și membrii Guvernului au anunțat ca renunța la SPP, instituția condusa de “eternul” Lucian Pahonțu, a anunțat ca a platit 4.132.800 de lei (aproape 1 milion de euro) fara TVA pentru 3 autoturisme, scrie grupul.ro Grupul de Investigații Politice arata…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut un discurs extrem de critic referindu-se la realitațile din Romania, fara a comenta pe marginea programului de guvernare. „Nu este o situație obișnuita faptul ca o majoritate stabila a ajuns intr-un singur an de zile la al treilea Guvern, dar nici nu putem nega dreptul…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019, se arata in noul program de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de Cabinetul condus de Viorica Dancila, potrivit publicației Profit.ro. Cu o cota a taxei pe valoarea adaugata de 18%, Romania va avea a doua…

- Viorel Stefan, fost presedinte al Asociatiei Armatorilor si Operatorilor Portuari Fluviali din Romania, revine in Guvern ca vicepremier. In 2017, a fost ministrul finantelor in Guvernul Grindeanu. Viorel Stefan s-a nascut pe 26 iulie 1954, in localitatea Mitoc, judetul Botosani. Este casatorit si are…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) vor derula trei proiecte cu impact asupra celor 7,6 milioane de autovehicule din Romania, respectiv efectuarea inspectiilor tehnice de siguranta pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranta rutiera, constituirea corpului…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni Romania va remedia problema privind conditiile necorespunzatoare din penitenciare. „Hotararea pilot pronuntata de catre CEDO prevede data de 25.01.2018 pentru prezentarea foii de parcurs/calendarul…

- Istoricul Neagu Djuvara, care a incetat, joi, din viața, a adresat ultimul sau mesaj romanilor prin albumul „100 ROMANI DE CENTENAR”, scrie Qmagazine. „In acești 100 de ani, am avut doua mari personalitați care au facut cunoscuta Romania universal: Brancuși și George Enescu. N-avem nevoie de nimeni…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat, marți, un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Tot marți, la Senat, ministrul finantelor, Ionut Misa, a declarat ca regimul…

- In plin protest in capitala Romaniei, miliardarul filantrop George Soros lanseaza o previziune la adresa Uniunii Europene. Soros este de parere ca Uniunea Europeana se afla in pragul destramarii. Intr-o declaratie acordata celor de la Financial Times, afaceristul a apreciat ca problemele cu care se…

- Protestele anunțate pentru simbata seara, in Capitala, dar și in alte orașe din Romania sunt puse sub semnul intrebarii in privința simțului civic care ar trebui sa le guverneze. Presa a demonstrat in ultimul an ca anumite organizații neguvernamentale care pregatesc astfel de mitinguri sunt finanțate…

- Nu mai puțin de 86 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, majoritatea in judetele Vaslui si Prahova, dar si in Capitala. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana…

- In Capitala va ninge abundent incepand de duminica. Meteorologii avertizeaza ca stratul de zapada va atinge 10 -15 centimetri. „Sambata, aceste precipitații (care au afectat Romania in ultimele doua zile – n.r.) se muta, treptat, pe partea de sud-est, parțial mai raman și in centru. Peste zi vor fi…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, un curs de 4,6599 lei pentru un euro, in crestere 3,43 bani, respectiv cu 0,74% fata de ziua precedenta. Leul a ajuns astfel la cea mai slaba valoare din istorie. In raport cu dolarul american, leul a pierdut teren pana la valoarea de 3,8182 lei, cu 4,96…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a intrat pe poarta principala a Palatului Victoria, in jurul orei 22.00, pregatindu-se sa iși aprinda o țigara, așa cum au aratat imaginile televizate. Tudose s-a intors de la sediul PSD la sediul Guvernului pentru a-și strange ”lucrurile”, dupa ședința Comitetului…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. “Portalul…

- Premierul Mihai Tudose este acuzat ca protejeaza afacerile din Romania ale unei companii internaționale puternice din domeniul energiei in detrimentul total al intereselor economice ale țarii noastre. Daca se dovedește ca este adevarat, prim-ministrul poate fi acuzat de subminarea economiei naționale,…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, susține ca o noua schimbare a Guvernului sau a premierului „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea se afla intr-un moment de „rascruce”.…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor, scrie Mediafax.…

- Teodor Meleșcanu, ministrul afacerilor externe, s-a intalnit joi, la Cernauți cu omologul sau ucrainean Pavlo Klimkin, intr-o vizita de lucru in contextul tensionat de noua Lege a Educației din Ucraina, care inlatura dreptul minoritaților de a studia in limba materna. Potrivit unui comunicat al MAE,…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in 2017, numai in cazul Formularului…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavosatra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Premierul Mihai Tudose a declarat miercuri seara, la Antena 3, ca este convins ca Guvernul trebuie restructurat și ca spera ca reorganizarea administrației centrale sa reduca birocrația. Principalele declarațiile ale premierului: Nu dau note, notele trebuie sa le dea cetațenii. Noi ne-am indeplinit…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 și de 4,1% in 2019, fața de o expansiune de 3,7% și, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul “Global Economic Prospects”, publicat de Banca Mondiala. Instituția financiara internaționala se așteapta ca Romania sa raporteze…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu -Tariceanu, a declarat ca nu are informatii de la premierul Mihai Tudose ca ar vrea sa faca o restructurare a Guvernului, iar daca acesta vrea sa o realizeze ar trebui sa vina intr-o sedinta de coalitie pentru discutii „despre aceasta dorinta si despre solutii”. „Pana…

- Mariana Gheorghe pleaca de la șefia OMV Petrom, a anunțat compania, prin inetrmediul BVB. OMV Petrom este una dintre cele mai mari companii din Romania, in care statul este acționar minoritar important, cu 20,6%. In locul Marianei Gheorghe va fi instalata Christina Verchere, pana in prezent Regional…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azi politic in Madagascar, a precizat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3. Potrivit consulului, in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. “Nu a venit la noi ca sa ceara…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a plecat din Romania. El l-a informat pe polițistul in fața caruia trebuia sa se prezinte pentru controlul judiciar ca se afla in Madagascar și face demersuri pentru a obține azil politic. De altfel, Poliția Romana a precizat, sambata, intr-un comunicat de presa,…

- Economia Indiei va ajunge pe locul cinci in lume, in 2018, depașind și Franța, și Marea Britanie, potrivit unui studiu al Centrului pentru Cercetare in Economie și Afaceri, citat de Le Figaro. Datele se bazeaza pe PIB-ul exprimat in dolari. India are 1,32 de miliarde de locuitori. In perioada 2014-2016,…