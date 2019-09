NATO respinge moratoriul propus de Rusia privind rachetele interzise prin tratatul INF

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Angela Merkel analizeaza o propunere a presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, privind adoptarea unui moratoriu referitor la instalarea de sisteme balistice în Europa, afirma surse guvernamentale de la Berlin, potrivit Mediafax. "Pot confirma ca Guvernul german a primit o propunere…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi ca țara sa va dezvolta clase de rachete ce erau anterior interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), în replica la anunțul Administrației SUA privind amplasarea de rachete cu raza intermediara de acțiune în Asia de Est,…

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) considera ca 'Moscova poarta raspunderea exclusiva pentru incetarea existentei Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF)', sustinand ferm decizia SUA de a se retrage din acest pact incheiat in 1987, informeaza dpa, citat de Agerpres.Tratatul…

- Mai multe tari membre ale NATO au invinovatit vineri Rusia pentru incetarea aplicarii Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), pact din care SUA s-au retras oficial, transmite Reuters. Ministrul de externe britanic Dominic Raab a declarat ca Moscova poarta responsabilitatea pentru incetarea…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, a declarat, vineri, dupa o reuniune a Consiliului NATO-Rusia, ca scad tot mai mult șansele de a slava Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), informeaza site-ul de știri Politico citat de Mediafax."Trebuie…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit dpa si AFP, potrivit agerpres.ro."Nu avem…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit DPA si AFP. "Nu avem intentia sa desfasuram astfel de…

- "N-am vazut niciun indiciu de vointa din partea Rusiei de a se conforma INF prin distrugerea acestor rachete inainte de 2 august, iar consecintele sunt extrem de grave in ce priveste controlul armamentelor", a declarat Stoltenberg in cadrul unei conferinte de presa, in finalul unui Consiliu NATO-Rusia.El…