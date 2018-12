Stiri pe aceeasi tema

- SUA sprijina planul Kosovo de a-si crea propria armata, a declarat joi ambasadorul american la Pristina, Philip Kosnett, o pozitie ce nu este impartasita de alte tari membre NATO, potrivit France Presse preluata de Agerpres. Parlamentul kosovar urmeaza sa se pronunte vinerea viitoare, intr-o…

- "Sper ca nu va trebui niciodata sa recurgem la armata, dar este una din optiuni in momentul de fata, deoarece nu putem sa nu observam ca se procedeaza la o noua epurare etnica", a declarat presei Ana Brnabic.Remarca sa vine dupa ce marti presedintele sarb Aleksandar Vucic a acuzat autoritatile…

- Sefa executivului de la Belgrad si-a exprimat, miercuri, speranta ca tara sa 'nu va fi nevoita niciodata sa recurga la armata', desi exista, in opinia sa, o posibilitate in acest sens avand in vedere vointa Kosovo de a se dota cu propria forta militara, relateaza AFP. 'Sper ca nu va trebui niciodata…

- Sefa executivului de la Belgrad si-a exprimat, miercuri, speranta ca tara sa "nu va fi nevoita niciodata sa recurga la armata", desi exista, in opinia sa, o posibilitate in acest sens avand in vedere vointa Kosovo de a se dota cu propria forta militara, relateaza AFP. "Sper ca nu va trebui niciodata…

- Rusia incearca sa preia controlul Marii Azov, folosind pentru aceasta peninsula Crimeea, anexata ilegal in 2014, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, dupa reuniunea Alianței la Bruxelles, la care au participat miniștrii de externe ai țarilor NATO, plus Ucraina și Georgia. „In urma…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a amintit marti ca Ucraina nu este membra a Aliantei, al carei fundament este apararea colectiva a membrilor ei, dar a subliniat ca aceasta organizatie sustine suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei in fata amenintarilor Rusiei, transmite agentia…

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a indemnat Rusia sa actioneze "profesionist", subliniind ca nu este o situatie tipica Razboiului Rece, in contextul in care Moscova vrea sa efectueze teste balistice ca riposta la exercitiile occidentale efectuate in nordul Europei.Alianta Nord-Atlantica…

- Ministerul rus de Externe a avertizat Kosovo sa nu creeze propria armata, susținand ca inițiativa va submina stabilitatea in Balcani, se arata intr-un comentariu al MAE rus, publicat vineri pe site-ul ministerului. „La 18 octombrie 2018, Adunarea din Kosovo, ocolind procedura constituționala și in absența…