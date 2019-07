Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali militari din cadrul NATO analizeaza posibilitatea modernizarii sistemelor antibalistice din Romania și Polonia cu scopul de a contracara noile rachete cu raza intermediara de acțiune dezvoltate de Rusia, relateaza The New York Times, citand mai mulți oficiali din cadrul organizației transatlantice.Vezi…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, a declarat, vineri, dupa o reuniune a Consiliului NATO-Rusia, ca scad tot mai mult șansele de a slava Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), informeaza site-ul de știri Politico citat de Mediafax."Trebuie…

- "Nu avem intentia sa desfasuram astfel de rachete in Europa si in alte regiuni unde rachetele americane cu raza medie si scurta de actiune nu au fost si nu vor fi desfasurate ", a declarat misiunea Rusiei la NATO intr-un comunicat dat publicitatii in finalul reuniunii NATO-Rusia, desfasurata vineri…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit DPA si AFP. "Nu avem intentia sa desfasuram astfel de…

- NATO da ultim avertisment Rusiei prin vocea secretarului general al aliantei, Jens Stoltenberg, care a anuntat masuri politice si militare ca raspuns la amenintarea noilor rachete SSC-8 desfasurate de Rusia cu incalcarea tratatului semnat in 1987. Data limita pana la care Rusia trebuie sa distruga…

- NATO a aprobat miercuri o serie de masuri politice si militare pentru a raspunde amenintarii noilor rachete SSC8 desfasurate de Rusia cu incalcarea unui tratat semnat in 1987, a anuntat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza AFP potrivit Agerpres "Tarile NATO isi vor intari…

- Ministrii apararii din tarile membre NATO se vor reuni miercuri la Bruxelles pentru a examina eventualul raspuns ce ar urma dat Rusiei daca ea refuza sa se conformeze Tratatului INF semnat in 1987, din care SUA au amenintat sa se retraga in luna august, dupa un preaviz de sase luni. Rusia are la…

- Ucraina a anunțat marți intenția de a-și suspenda participarea la lucrarile Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) dupa decizia acesteia de a autoriza revenirea delegației ruse, scrie AFP."Decizia delegației ucrainene: oprirea participarii la lucrarile APCE cu excepția chestiunilor…