NATO pledează pentru menţinerea acordului internaţional ce priveşte programul nuclear al Iranului ''Cred ca alternativa este mai rea intrucat ea inseamna ca nu ai niciun control, ca nu ai nicio perspectiva asupra programului nuclear al Teheranului si asupra ambitiilor sale nucleare'', a declarat Rasmussen pentru agentia de presa germana, in marja unei conferinte privind democratia si securitatea, inceputa joi la Copenhaga.



''Daca Iranul ar avea succes in dezvoltarea unei arme nucleare, atunci ar incepe o foarte periculoasa cursa a inarmarii in regiune'', a subliniat fostul secretar general al Aliantei Nord-Atlantice.



