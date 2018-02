NATO: Nou centru de comandă în Germania Statele membre ale Aliantei au acceptat in principiu oferta prezentata de ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, de infiintare a noului centru pe teritoriul Germaniei, cel mai probabil in zona oraselor Bonn si Koln, unde isi are deja sediul Statul Major al Bundeswehr (armata germana).



Se pare ca nu exista alti competitori pentru gazduirea acestui centru, a carui infiintare urmeaza sa fie anuntata oficial saptamana viitoare cu ocazia unei reuniuni a ministrilor apararii din statele membre. Alt centru in SUA



Un alt centru de comanda pentru securizarea rutelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania va gazdui un nou centru de planificare si comanda pentru desfasurarea rapida a trupelor si transport de materiale in cadrul extinderii operatiunilor NATO, potrivit unor surse citate joi de agentia dpa. Statele membre ale Aliantei au acceptat in principiu oferta prezentata de ministrul…

- Acordul duce Germania in fata formarii unui nou Guvern, la mai bine de patru luni de la alegerile parlamentare, care au aruncat tara in cea mai mare criza politica a ultimilor ani.Potrivit sursei citate, cele doua formatiuni au ajuns la un consens in privinta distribuirii portofiliilor…

- ''Fiecare dintre noi va trebui sa faca unele compromisuri dureroase si sunt gata pentru asta'', a declarat Merkel inaintea unei noi runde de negocieri, considerate decisive, cu Partidul Social-Democrat (SPD) in legatura cu formarea unei noi 'mari coalitii'.''Atunci cand vedem evolutiile…

- Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, a declarat ca Moscova exclude posibilitatea unui revizuiri in acest moment a acordului nuclear a Iranului, in pofida presiunilor in acest sens exercitate de Washington, informeaza agentia de stiri Tass. "Nu exista nici o modalitate…

- Statele Unite vor sa se doteze cu noi arme nucleare, dar de putere mai mica, ca raspuns in principal la reinarmarea Rusiei, arata strategia cu privire la „Postura nucleara“ publicata vineri de Pentagon.

- "Dezvoltarea unei armate nationale somaleze avanseaza foarte lent, in parte din cauza deficientelor din structurile politice si institutionale, precum si din cauza diferentelor intre echipamentele soldatilor somalezi instruiti", a afirmat oficialul german. Decizia de retragere a Germaniei,…

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Tensiunile au escaladat duminica intr-un oras din sud-vestul Germaniei, la o luna dupa ce o adolescenta de 15 ani a fost injunghiata mortal, dupa toate probabilitatile de fostul sau iubit, un solicitant de azil afgan, a anuntat politia germana, citata de agentia DPA, transmite Agerpres.

- Armata germana a trimis 13 tancuri suplimentare in Lituania, intr-o demonstratie de forta in fata unei amenintari militare percepute ca venind din partea Rusiei, relateaza joi dpa.Treisprezece vehicule blindate tip Boxer si un vehicul blindat de recuperare au fost incarcate joi la Immendingen,…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub îndrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO în urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. În cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, în vârsta de 81 de ani, s-a descris pe el însusi ca un 'copil…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a denuntat "rusofobia fara precedent" a occidentalilor, apreciind ca este mai puternica decat in perioada Razboiului Rece, potrivit unui interviu publicat duminica pe site-ul cotidianului Kommersant, scrie AFP."Aceasta directie spre rusofobie este fara…

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass. "Ambasadorul SUA a facut referiri la alegerile care urmeaza…

- În vara anului 2018, Statele Unite ale Americii vor timite în Europa o brigada de blindate care face parte din Divizia 1 Cavalerie, ca parte a mecanismului de rotație a forțelor sale – Atlantic Resolve, a anunțat misiunea SUA în NATO, scrie paginaderusia.ro Brigada…

- Un roman aflat in stare de ebrietate care avea asupra sa doua arme cu aer comprimat a fost arestat in cursul unei operatiuni a politiei intr-o gara din nordul Germaniei, relateaza site-ul revistei Focus.

- Acesta este argumentul unei noi lucrari realizate de economisti de la Universitatea din California-Davis, Universitatea din Bonn si de la banca centrala a Germaniei, Deutsche Bundesbank, scrie ZF.ro. Utilizand o serie impresionanta de date, cercetatorii au efectuat studii pe diverse forme de investitii…

- Bursa poate transforma un om in milionar, dar cateodata te poate lasa fara bani in doar cateva ore. Criptomonedele te pot imbogati in cateva ore sau in cativa ani, dar niciodata nu stii cand sa vinzi. Proprietatile imobiliare s-au dovedit a fi cea mai sigura investitie situata intre acestea doua,…

- Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu si-a exprimat speranta pentru relatii mai bune cu Germania in noul an, inainte de intrevederea pe care o are programata sambata cu omologul sau german Sigmar Gabriel, informeaza dpa. Cei doi oficiali vor purta discutii in orasul Goslar din centrul…

- Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 într-o atmosfera foarte tensionata: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației în Donbas nu sunt îndeplinite, Rusia continua sa ocupe Crimeea și se afla sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei în viața politica…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Dar unghiul orizontal al busolei, sau azimutul, a fost calculat pentru Cosmodromul Baikonur, pe care Rusia il opereaza de decenii, in fosta republica sovietica a Kazahstanului. ''Setarile erau de fapt pentru Baikonur. Ei nu au calculat azimutul", a declarat Rogozin, care raspunde de industriile spatiala…

- Mai mulți ofiteri de rang inalt din cadrul NATO au anunțat ca activitatea submarinelor militare ale Rusiei a atins un nivel care nu a mai fost vazut de la sfarsitul Razboiului Rece, in urma cu 30 de ani. Potrivit acestora, tinta operatiunilor submarinelor pare sa fie cablurile submarine care leaga…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala.

- Cateva zeci de femei si minori au fost identificati de autoritatile germane ca potentiale amenintari islamiste, existand suspiciunea ca ar putea comite atacuri teroriste pe teritoriul Germaniei, scrie Agerpres, citand agentia DPA. Seful serviciilor de informatii interne germane BfV Hans-Georg Maassen…

- Angela Merkel și Martin Schulz s-au intalnit pentru a discuta o alianța, dar nu au ajuns la un consens iar criza politica din Germania pare sa se adanceasca tot mai mult, scrie presa germana. Conservatorii germani au declarat, joi, dupa intalnirea dintre Angela Merkel și Martin Schulz ca sunt dispuși…

- Secretarul general al Alianței Nord Atlantice, Jens Stoltenberg ramane șeful NATO pana in 2020, dupa ce reprezentanții celor 29 de națiuni membre ale celei mai mari alianțe militare din lume au decis sa-i prelungeasca mandatul, scrie The Associated Press Stoltenberg va fi in continuare secretarul general…

- Statele Unite isi revizuiesc optiunile militare, ce includ si dezvoltarea de noi sisteme de rachete de croaziera cu raza medie de actiune, ca raspuns la incalcarile repetate de catre Rusia a Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), care a permis sa se puna capat 'razboiului rece',…

- Liderul social-democratilor din Germania, Martin Schulz, a cerut ca statele membre ale Uniunii Europene sa se inscrie intr-o noua formatiune numita „Statele Unite ale Europei”, pana in 2025, stabilind o ambitioasa agenda europeana de reforme ca o conditie privind discutiile cu cancelarul german,…

- Liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, care se afla intr-o vizita de lucru in aceste zile in Statele Unite ale Americii, a avut primele intrevederi cu unii oficiali americani. Democratul s-a intalnit cu Will Ballard Hurd, membru al Camerei Reprezentanților din partea statului Texas, Christopher…

- Familia Regala a Romaniei va ține doliu timp de multe luni dupa inmormantarea Regelui Mihai. Acest lucru presupune reguli foarte stricte și interdicții. Romania este in doliu dupa moartea Regelui Mihai, care a incetat din viața la varsta de 96 de ani. Inmormantarea Regelui Mihai va avea loc in data…

- Binecunoscutul actor și prezentator de televiziune a comentat despre dispariția Regelui Mihai, dispariție care a indoliat intreaga Romanie. Florin Calinescu este și el pofund marcat de dispariția regelui Mihai. Celebrul prezentator de televiziune și actor a scris, pe contul sau de pe o rețea de socializare,…

- Pe 23 augut 1944, Romania a intors armele. A rupt alianta cu Germania si cu celelalte puteri ale Axei. Si a acceptat armistitiul oferit de Uniunea Sovietica, Statele Unite ale Americii si Marea Britanie. A fost un episod decisiv, in care Regele Mihai a jucat un rol esential.

- Prezentatoarea de televiziune Teo Trandafir a transmis și ea un mesaj de condoleanțe dupa moartea Regelui Mihai. Romania este in doliu dupa moartea Regelui Mihai. Numeroase personalitați publice au transmis mesaje de condoleanțe dupa ce s-a aflat despre tragica veste. printre acestea se afla și celebra…

- Moartea Regelui Mihai a indurerat o țara intreaga. Ministerul Apararii a transmis un mesaj de condoleanțe pentru cel care a fost Regele Mihai. „Am aflat cu profunda tristețe vestea incetarii din viața a Majestații Sale Regele Mihai I. Armata Romaniei deplange moartea ultimului dintre mareșalii pe care…

- Tamara Buciuceanu, una dintre cele mai apreciate și mai indragite actrițe ale Romaniei, este profund indurerata de moartea Regelui Mihai. Dispariția Regelui Mihai, care a fost alungat de doua ori din țara , a indoliat o țara intreaga. Marea actrița Tamara Buciuceanu este profund marcata de decesul Regelui…

- In 25 octombrie 2011, Regele Mihai a susținut un discurs in Parlament cu ocazia aniversarii zilei sale de naștere. Ion Iliescu s-a grabit sa vina spre el cu mana intinsa, insa a fost refuzat. Imaginile au devenit virale in acel moment. Ion Iliescu se indreapta cu mana intinsa spre Regele Mihai, iar…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, s-a pronunțat marți pentru o politica mai curajoasa și mai puțin dependenta a țarii sale de Statele Unite, atragand atenția ca relațiile cu SUA 'nu vor mai fi niciodata același dupa Trump', dar și asupra riscului ca Uniunea Europeana și ONU sa-și piarda…

- Binecunoscuta actrița Carmen Tanase a scris un mesaj extrem de dur dupa moartea Regelui Mihai. Romania este in doliu dupa moartea Regelui Mihai I, care a incetat din viața marți , 5 decembrie 2017. Regele Mihai, care a fost alungat de doua roi din țara , era bolnav de multa vreme și s-a stins din viața…

- Majestatea Sa Regele Mihai I a incetat din viața marți, 5 decembrie 2017, la ora 13.00 (ora Romaniei), la reședința privata din Elveția. La capataiul Regelui a stat, pana in ultima clipa, Alteța Sa Regala Principesa Maria. Regele Mihai I al Romaniei a incetat din viața la 96 de ani. Regele Mihai suferea…

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit într-un pachet depus într-o farmacie, a specificat pe Twitter poliția care a ordonat evacuarea…

- "Recunoaștem, impreuna cu prietenii noștri din Europa, amenințarea activa pe care o reprezinta Rusia renascuta", a declarat secretarul de stat intr-un discurs pe tema relațiilor americano-europene, inainte de un turneu pe Vechiul Continent saptamana viitoare. El va participa printre altele la o reuniune…

- "Vor fi alegeri europarlamentare in 2019, astfel ca sunt asteptari mari sa asumam pozitii politice", a declarat Angela Merkel, citata de site-ul agentiei Reuters, referindu-se la planul presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru intensificarea integrarii economice in Uniunea Europeana.…

- Viziunea presedintelui francez Emmanuel Macron privind revigorarea Europei va fi mai greu de realizat daca Franta nu are alaturi o Germanie "puternica drept partener", a declarat, Benjamin Griveaux, un purtator de cuvant al Administratiei de la Paris, informeaza agentia de stiri Reuters. …

- O coalitie intre conservatori si social-democrati ar fi cea mai buna optiune pentru Germania, fiind agreata chiar de cancelarul german Angela Merkel, care a semnalat ca este pregatita sa poarte discutii. "O alianta intre conservatori si SPD este cea mai buna optiune pentru Germania, mai buna in orice…

- Polițiști greci vor fi desfașurați in Germania pentru a intari controalele aeroportuare, dupa ce pe aeroporturi germane au fost interceptați sute de migranți ce veneau din Grecia cu acte false, a declarat joi pentru AFP o sursa a poliției. Începând cu saptamâna viitoare,…

- "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii guvernamentale", a declarat Thorsten Schafer-Gumbel pentru postul ZDF."Nu vrem sa ajungem la un acord politic de genul celui din Austria", a explicat vicepresedintele SPD.De aceea, trebuie sa cautam alte…

- Christian Lindner, seful democratilor liberi, a declarat ca discutiile au esuat din cauza imposibilitatii de a se pune de acord asupra unei viziuni comune pentru modernizarea Germanie. "Este mai bine sa nu guvernam, decat sa guvernam prost", a adaugat Linder. Postul France 24 relateaza ca esecul…

- Rusia ar trebui vazuta mai degraba ca un 'pericol potential', decât un partener în construirea securitatii europene, a declarat directorul serviciului german de informatii externe BND, Bruno Kahl, remarcând ca amplele exercitii militare Zapad, desfasurate în septembrie…

- Statele membre NATO au dat miercuri unda verde recurgerii la tactici de razboi cibernetic in operatiuni ale Aliantei Nord-Atlantice, o noua etapa in vederea consolidarii „disuasiunii” in fata Rusiei, relateaza AFP. Cei 29 de ministri ai Apararii din Alianta au mai aprobat miercuri și reforma profunda…