Negocierile purtate intre aliati in timpul conferintelor dedicate incheierii celui de-Al Razboi Mondial si organizarii lumii postbelice (Teheran-1943, Moscova-1945, Potsdam-1945 si Yalta-1945) au scos la iveala disensiuni intre marile puteri, conturandu-se doua tabere antagonice - statele occidentale si Uniunea Sovietica.



Extinderea ideologiei comuniste si a sistemului sovietic in zonele ocupate de trupele Armatei Rosii au alarmat cancelariile occidentale. Impunerea prin forta a regimului comunist la Praga, in februarie 1948, a dat un important semnal de alarma statelor occidentale…