NATO implinește joi, 4 aprilie, 70 de ani de existența, ocazie potrivita de sarbatoare și de introspecție. La intrarea in a opta sa decada de existența, Alianța are multe motive și sa sarbatoreasca, dar și de reflecție: cea mai de succes alianța militara din istorie se confrunta in prezent cu o amenințare inedita – Statele Unite aflate sub președinția lui Donald Trump. Un ”președinte mercantil”, cum il considera Jeremy Shapiro, fost consilier special al secretarului de stat adjunct pentru Europa și Eurasia din cadrul Departamentului de stat al SUA, intr-o analiza pentru European Council on Foreign…