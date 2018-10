Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a efectuat sambata, in cadrul amplelor sale manevre militare Vostok-2018 in Siberia si Extremul Orient rus, exercitii in Marea Japoniei, in timp ce autoritatile de la Tokyo sunt ingrijorate cu privire la o consolidare a prezentei militare a Rusiei in zona, relateaza AFP.

- Manevrele militare Vostok 2018, organizate de Rusia in Extremul Orient, sunt in plina desfașurare. Participa 300 de mii de militari și toate componentele armatei ruse: rachete Iskander, capabile sa transporte ogive nucleare, tancuri T-80 si T-90, avioane de lupta Su-35, fregate

- Sase avioane si 24 de elicoptere ale forțelor aeriene chineze vor participa la exercitiile militare Vostok-2018, desfasurate in perioada 1 septembrie - 17 septembrie, in Siberia orientala si in Extremul Orient rus - informeaza, marti, Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit rador, care citeaza gazeta.ru.

- Aproximativ 300.000 de oameni, toate componentele armatei si soldati chinezi in sprijin: Rusia va lansa marti cele mai mari manevre militare din istoria sa, denuntate de NATO ca o repetitie a 'unui conflict de mare anvergura', noteaza luni intr-o ampla sinteza France Presse, scrie agerpres.ro. Aceasta…

- Cheltuielile pentru viitoarele exercitii militare de scara larga Vostok-2018 sunt justificate pentru a mentine capacitatea de aparare a Rusiei pe fondul situatiei internationale tensionate, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza TASS. "Reteaua de securitate sociala…

- Statele Unite si-au extins luni sanctiunile impotriva Moscovei, cu noi restrictii asupra unor exporturi americane catre Rusia care ar putea avea utilizare militara, relateaza dpa. Anuntate la inceputul lunii august, masurile se bazeaza pe acuzatia ca guvernul rus este responsabil pentru otravirea aproape…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, joi, dupa intalnirea cu Gavin Williamson, secretarul pentru aparare al Marii Britanii, ca discuțiile dintre cei doi au vizat și agresivitatea politica și militara a Federației Ruse, respectiv „intenția Rusiei de a militariza Marea Neagra”.„Subiectele…

- Vorbind la o reuniune a ambasadorilor și a reprezentanților permanenți ai Federației Ruse, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca intrarea Ucrainei in NATO o privește ca pe agresiune fața de Rusia și ca vede riscuri serioase de deteriorare a situației din regiunea Donbas, unde de mai mulți ani…