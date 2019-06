NATO îşi întăreşte apărarea împotriva noilor rachete ruseşti NATO a aprobat miercuri o serie de masuri politice si militare pentru a raspunde amenintarii noilor rachete SSC8 desfasurate de Rusia cu incalcarea unui tratat semnat in 1987, a anuntat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza AFP. "Tarile NATO isi vor intari apararea antiracheta (...) dar nu intentioneaza sa desfasoare noi rachete in Europa", a explicat Jens Stoltenberg in cadrul unei conferinte de presa la finalul primei zile a reuniunii ministrilor apararii din Alianta. "Reactia noastra va fi defensiva, masurata si coordonata", a precizat el. O gama de masuri politice si militare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

