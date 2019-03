Secretarul general al NATO a precizat ca cele 29 de state membre ale Aliantei au lansat consultari cu privire la Huawei, considerat de guvernul american drept o amenintare pentru Europa.

"Anumiti aliati au exprimat preocupari si NATO trateaza aceste preocupari cu cea mai mare seriozitate", a asigurat Stoltenberg in cadrul unei conferinte de presa la Bruxelles, unde se afla sediul Aliantei atlantice.

"In momentul de fata purtam stranse consultari in legatura cu aceasta problema, inclusiv in ce priveste aspectele de securitate ale investitiilor in retelele 5G", a mentionat el.