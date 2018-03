NATO începe mutarea cartierului general în noul sediu Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) incepe luni mutarea in noul sediu, situat tot in Bruxelles, in apropierea celui vechi, informeaza DPA. Transferul celor aproximativ 4000 de angajati in noul cartier general va dura circa 12 saptamani, iar pe durata tranzitiei va fi utilizat si sediul vechi, a declarat agentiei un purtator de cuvant al aliantei nord-atlantice. Mutarea, prevazuta initial la inceputul anului, a fost amanata din motive tehnice, legate de sistemul informatic din cladirea noua. Sistemul este proiectat sa garanteze securitatea tuturor comunicatiilor electronice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

