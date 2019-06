Stiri pe aceeasi tema

- INF, semnat de SUA si fosta Uniune Sovietica in 1987, a interzis rachetele lansate de la sol ce transportau focos nuclear pe o distanta cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri. SUA, sustinute de aliatii sai din NATO, acuza Moscova de incalcarea tratatului prin dezvoltarea sistemului sau 9M729,…

- Moscova are termen pâna pe 2 august sa se conformeze tratatului privind armele nucleare intermediare (INF), altfel, vor fi date “raspunsuri”, a aratat marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Vor fi luate în calcul masuri de catre aliați în timpul reuniunii miniștrilor…

- Alianta Nord-Atlantica a cerut marti Rusiei sa distruga pana in august noua racheta pe care a dezvoltat-o incalcand prevederile Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), avertizand ca in caz contrar aceasta se va confrunta cu o reactie mult mai hotarata din partea Aliantei in regiune,…

- Alianta Nord-Atlantica a cerut marti Rusiei sa distruga pana in august noua racheta pe care a dezvoltat-o incalcand prevederile Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), avertizand ca in caz contrar aceasta se va confrunta cu o reactie mult mai hotarata din partea Aliantei in regiune,…

- Ministrii apararii din tarile membre NATO se vor reuni miercuri la Bruxelles pentru a examina eventualul raspuns ce ar urma dat Rusiei daca ea refuza sa se conformeze Tratatului INF semnat in 1987, din care SUA au amenintat sa se retraga in luna august, dupa un preaviz de sase luni. Rusia are la…

- În ziua în care NATO împlinește 70 de ani, Denis Dubronin, șeful reprezentanței TASS în Belgia, amintește de vorbele lordului Hastings Ismay, primul secretar general al Alianței Nord-Atlantice, care a afirmat ca NATO exista pentru a-i menține pe americani în Europa, pe…

- Fostul premierul norvegian, al carui mandat in fruntea Organizatiei Tratatului Nord-Atlantic tocmai a fost prelungit pana in 2022, este asteptat dupa-amiaza la Casa Alba, in ajunul unei reuniuni ministeriale de doua zile in capitala SUA.Principala prioritate pentru cele 29 de state membre…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat luni ca Germania, in calitate de stat membru al Aliantei, trebuie sa-si onoreze promisiunea de crestere a cheltuielilor militare, relateaza AFP, amintind ca subiectul este unul generator de tensiuni cu administratia americana. 'Ma…