- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti ca Alianta Nord-Atlantica este pregatita sa raspunda la un apel al SUA pentru extinderea misiunii sale de instruire in Irak, in prezent restransa, pentru a sprijini reconstructia acestei tari dupa trei ani de razboi impotriva islamistilor,…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a afirmat ca detensionarea temporara a relatiilor intre Phenian si Seul nu poate crea disensiuni intre Statele Unite si Coreea de Sud, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- Intrevederea a avut loc in contextul Reuniunii Romania - NATO pentru analiza capabilitatilor pentru aparare 2017 - 2018, ce se desfasoara la Bucuresti. 'Mircea Dusa a reamintit stadiul angajamentelor asumate de Romania in cadrul NATO, inclusiv aspectele privind alocarea a 2% din PIB pentru…

- In zilele de 6 și 7 februarie se desfasoara la Bucuresti „Reuniunea Romania – NATO pentru analiza capabilitatilor pentru aparare 2017-2018”. Reuniunea este o etapa importanta in ,,Analiza capabilitatilor pentru aparare”, din cadrul procesului NATO de planificare a apararii. In cadrul agendei celor doua…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, luni, ca toate statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice ar trebui sa-si respecte promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, adaugand ca NATO se confrunta cu tot mai multe provocari, relateaza agentia DPA. In cadrul unei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat luni, in cursul unei vizite oficiale in Norvegia, ca tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice nu ar trebui sa se abata de la promisiunile de crestere a cheltuielilor militare, relateaza agentia DPA. Stoltenberg, fost premier al Norvegiei, a…

- Guvernul chinez a criticat duminica recentul raport al Pentagonului privind politica nucleara americana, exprimându-si „opozitia ferma" fata de un document care lanseaza „speculatii" cu privire la intentiile Beijingului, relateaza AFP si Xinhua. Documentul…

- Statele Unite "se tem" ca in Siria ar fi fost folosit de curand gaz sarin, a declarat vineri presei secretarul american al apararii, Jim Mattis, transmit Reuters si AFP. Potrivit lui Mattis, clorul a fost folosit in "numeroase randuri" in atacuri in Siria, "dar ceea ce ne preocupa cel…

- In perioada 31 ianuarie ndash; 01 februarie 2018, Marius Horia Tutuianu, presedintele Consiliului Judetean Constanta a participat, la Bruxelles, la cea de a 127 a sesiune plenara a Comitetului European al Regiunilor. Ca si membru titular al Comitetului European al Regiunilor din partea Uniunii Nationale…

- NATO a declarat joi ca Turcia, care a lansat o ofensiva in nordul Siriei impotriva unei militii kurde acuzate de ''terorism'', are ''dreptul sa se apere'', dar ''intr-o maniera proportionala si masurata'', informeaza AFP. ''Turcia…

- Spania intentioneaza sa isi majoreze cu 73% in sapte ani cheltuielile militare care vor creste de la 10,4 miliarde de euro in 2018 la 18 miliarde in 2024, spre indignarea opozitiei socialiste care a criticat reducerea prestatiilor sociale, relateaza AFP. "Efortul bugetar programat reflecta…

- Un grup de experti din cadrul Departamentului NATO pentru politici de aparare si planificare a apararii se afla intr-o vizita de lucru la Chisinau, in perioada 22-24 ianuarie, informeaza NOI.md. Experții sint responsabili de implementarea Initiativei de Consolidare a Capacitatilor de Aparare pentru…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca operatiunile militare aeriene si terestre ale Turciei din nordul Siriei intrerup eforturile internationale duse impotriva retelelor teroriste Stat Islamic si al-Qaida, relateaza The Associated Press.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a plecat duminica intr-un turneu de o saptamana in Asia care include Indonezia si Vietnamul, doua tari cu care Washingtonul doreste sa aprofundeze cooperarea sa militara intr-un context international "competitiv" in fata ascensiunii Chinei, relateaza AFP.…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de aparare…

- Secretarul general de Stat al Ministerului Apararii, Radu Burduja, a avut astazi o intrevedere cu un grup de experti responsabili de implementarea Programului "Initiativa globala pentru operatiuni de mentinere a pacii" (GPOI),.

- Delegatia Statului Major al Apararii, condusa de generalul Nicolae Ciuca, va participa in zilele de 16 si 17 ianuarie la Conferinta Comitetului Militar NATO, in formatul sefilor apararii, ce se va desfasura la Bruxelles, Belgia. In cadrul conferintei vor fi discutate teme militare de actualitate precum:…

- Delegatia Statului Major al Apararii, condusa de generalul Nicolae Ciuca, va participa marti si miercuri, la Bruxelles, la Conferinta Comitetului Militar NATO, în formatul sefilor apararii. "În cadrul conferintei vor fi discutate teme militare de actualitate precum: provocarile mediului…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca se asteapta la o intensificare a dialogului Aliantei cu Rusia in 2018, atat la nivel politic, cat si pe canalele militare de comunicare, transmite vineri dpa.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat vineri ca rachetele balistice intercontinentale testate de Coreea de Nord nu reprezinta momentan o amenintare pentru Statele Unite, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Gen. Nicolae Ciuca, seful Statului Major al Apararii, a avut joi, o intrevedere cu seful Statului Major al Apararii din Republica Elena, amiralul Evangelos Apostolakis, aflat in vizita oficiala in Romania, se arata intr-un comunicat de presa, conform Agerpres.Potrivit comunicatului, activitatea…

- Douazeci și cinci de state membre ale Uniunii Europene au luat luni, la Bruxelles, decizia oficiala de a stabili o cooperare extinsa in domeniul apararii și al securitații, inițiativa care le permite țarilor sa coopereze mai strans cu privire la consolidarea capacitații militare, punand bazele unei…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, incepe, astazi, la Bruxelles, un turneu european, cu participarea la reuniunea ministrilor de externe ai NATO, dar are si intalniri bilaterale cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Discutiile vor viza cooperarea pe probleme globale majore.

- Serbia este un stat independent si suveran si ii respectam pozitia potrivit careia nu doreste sa devina membra a NATO, ceea ce nu reprezinta un obstacol in calea intaririi cooperarii sale cu Alianta, a declarat luni la Bruxelles secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite Tanjug. Nu discutam…

- Cei doi oficiali vor aborda mai multe subiecte, precum situatiile tensionate din Siria, Ucraina si Coreea de Nord, dar si confiscarea de catre SUA a unor proprietati diplomatice ruse. Tot vineri, Serghei Lavrov a catalogat drept regretabila declaratia facuta de catre Rex Tillerson prin care…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson incepe luni un turneu in Europa, care include intlniri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, dar si cu ministrii de Externe ai statelor UE, participarea la Viena la Consiliul ministerial al OSCE, precum si convorbiri la Paris pe tema situatiei din Liban,…

- Coreea de Nord a anunțat miercuri ca și-a îndeplinit obiectivul de a deveni un stat nuclear, dupa ce a testat cu succes o noua racheta intercontinentala, informeaza AFP citata de Agerpres. Regimul comunist de la Phenian susține ca noua racheta are în raza ei de acțiune "întreg…

- Dupa ce a asistat la lansarea rachetei Hwasong-15, liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a declarat "cu mandrie ca, in cele din urma, am ajuns sa ne indeplinim marea noastra misiune istorica, realizarea unei forțe nucleare de stat", potrivit agenției oficiale KCNA. Tirul a atras critici aspre…

- Sturza si Jonathan Parish, loctiitorul asistentului secretarului general NATO pentru Politici de Aparare si Planificare, au avut luni o intrevedere la Bruxelles. Dialogul dintre cei doi s-a bazat pe proectele derulate de Alianta Nord-Atlantica in Republica Moldova, dar si participarea trupelor moldovene…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca se asteapta ca bugetul pentru 2018 sa fie unul echilibrat, sustenabil, precizând ca i se pare obligatoriu sa fie alocat un procent de 2 la suta pentru domeniul Apararii. "Asteptarea mea este usor de definit. Astept…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut joi o intalnire bilaterala cu ministrul italian al apararii, Roberta Pinotti, in cadrul deplasarii de doua zile pe care o efectueaza la Roma, in Italia, informeaza MApN. Cei doi ministri au abordat teme prioritare de pe agenda bilaterala, dar si aspecte…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dat asigurari ca Alianța Nord-Atlantica respecta suveranitatea, independenta si integritatea R. Moldova, adaugand ca NATO va oferi tot suportul ca republica noastra sa fie capabila sa combata atacurile cibernetice, iar armata sa devina mai puternica. O…

- In perioada 22-24 noiembrie, premierul Pavel Filip și ministrul Apararii, Eugen Sturza, efectueaza o vizita oficiala la Bruxelles, comunica NOI.md. In Belgia, cei doi demnitari de stat vor vizita Cartierul General al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord. Filip și Sturza au planificat și o intrevedere…

- Comisia de aparare a Camerei Deputaților a dat, marți, in unanimitate, raport favorabil proiectului de lege al Guvernului pentru inzestrarea Armatei prin care vor fi achiziționate rachetele sol-aer Patriot, a anunțat ministrul Apararii, Mihai Fifor. Raportul comisiei va intra în plen…

- Intrebat daca a discutat cu Tillerson achizitia rachetelor Patriot, Melescanu a raspuns ca nu. „Insa m-a intrebat cum a fost cu cvorumul, saptamana trecuta, si i-am spus ca sunt probleme de cvorum, din cand in cand. In niciun caz nu se refera la subiectul in sine si coalitia actuala de guvernare…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, l-a informat personal pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan ca au fost luate 'masuri disciplinare' impotriva unei persoane care l-a prezentat ca un 'inamic' in timpul unui exercițiu al Alianței in Norvegia. Intr-o convorbire telefonica avuta simbata…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a prezentat vineri scuze Turciei, in urma unui ”incident” la un exercitiu in Norvegia, in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan sustine ca a fost prezentat ca un ”inamic”, relateaza AFP. ”Prezint scuzele mele pentru ofensa cauzata. Incidentele au…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a afirmat joi ca exista sanse pentru convorbiri intre Coreea de Nord si SUA daca Phenianul inceteaza testarea si dezvoltarea programelor sale nucleare si de rachete, relateaza Reuters. "Daca vor inceta sa testeze, sa dezvolte rachete, sa exporte arme,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat miercuri la Bruxelles ca o Serbie puternica și prospera inseamna mai multa securitate și stabilitate in Balcanii de Vest și cooperarea cu Alianța Nord-Atlantica asigura o mai mare securitate pentru Serbia și partenerii sai din Alianța, relateaza…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, Mihai Daraban, a declarat, miercuri, ca este foarte important ca industria romaneasca sa fie implicata pe orizontala in procesul de modernizare a capabilitaților militare ale Romaniei, in contextul alocarii a 2% din PIB pentru Aparare. …