- "Nu avem intentia sa desfasuram astfel de rachete in Europa si in alte regiuni unde rachetele americane cu raza medie si scurta de actiune nu au fost si nu vor fi desfasurate ", a declarat misiunea Rusiei la NATO intr-un comunicat dat publicitatii in finalul reuniunii NATO-Rusia, desfasurata vineri…

- Rusia ar dori sa vada Ucraina federalizata, iar din acest motiv rezolvarea situației din Transnistria prin retragerea trupelor rusești și pastrarea Moldovei ca stat unificat este importanta pentru autoritațile de la Kiev, au declarat oficiali ucraineni intr-o discuție cu jurnaliști romani. Trupele rusești…

- Alianța Renault-Nissan traverseaza o perioada de incertitudini și schimbari dupa arestarea fostului CEO Carlos Ghosn și dupa negocierile eșuate ale celor de la Renault de a fuziona cu Alianța Fiat-Chrylser. Publicația Financial Times citeaza mai mulți angajați din cadrul Alianței care afirma ca departamentele…

- Statele Unite au adus in Romania lansatoarele Thaad. Acesta este cel mai performant sistem antiracheta existent in lume si a fost amplasat la Deveselu. THAAD este un sistem defensiv, anti-racheta, care asigura protecție impotriva amenințarilor balistice la altitudine foarte inalta. Celebrul jurnalist…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a propus miercuri omologului sau american Donald Trump infiintarea unui 'grup de lucru comun' privind achizitionarea prevazuta de catre Ankara a sistemelor de aparare antiracheta rusesti S-400, in pofida avertismentelor SUA, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.In…

- "Oricat de curand va fi pregatita Rusia sa livreze sistemele, vom fi pregatiti sa le acceptam", a declarat acesta pentru reporteri. Turcia si Statele Unite sunt in dezacord de cand Ankara a luat decizia de a achizitiona unul din sistemele antiaeriene S-400, despre care Washingtonul considera…

- “Urmarim situatia indeaproape.Un proverb rusesc spune: ‘Nimic nu este mai permanent decat ceva temporar’”, a spus el. “Exista intrebari: care sunt motivele pentru implementarea ca atare a THAAD si ce implica modernizarea instalatiilor antiracheta in Romania?”, a adaugat Grusko in marja celei de-a 27-a…

- Moscova urmareste indeaproape situatia legata de planurile SUA de a desfasura temporar in Romania sistemul de aparare antiracheta THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), a declarat sambata ministrul adjunct de externe rus Aleksandr Grusko, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. "Urmarim…