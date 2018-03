Stiri pe aceeasi tema

- NATO a decis sa expulzeze sapte diplomati de la misiunea Rusiei la Alianta, in legatura cu atacul cu gaz neurotoxic din Marea Britanie, a declarat marti secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, transmit Reuters, dpa si AFP.

- Secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, va anunța marți dupa-amiaza ”masuri ca reacție la folosirea agetului neurotoxic” pentru otravirea fostului spion rus Srghei Skripal in Marea Britanie, a anunțat Organizația Nord-Atlantica intr-un comunicat,…

- Expulzarea masiva de diplomati rusi de catre tarile occidentale dupa otravirea unui fost agent dublu in Regatul Unit ar putea constitui un "punct de cotitura" in relatiile cu Rusia, a declarat marti seful diplomatiei britanice, aceasta in timp ce Moscova pregateste un raspuns, relateaza AFP si Reuters.…

- Australia a anuntat, marti, ca va expulza doi diplomati rusi, ca reactie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, atribuit Rusiei si in semn de solidaritate cu Guvernul de la Londra, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Austria nu va expulza diplomați ruși din cauza atacului neurotoxic produs in Marea Britanie, a anuntat luni seara Guvernul de la Viena, informeaza Mediafax.ro. Guvernul austriac a precizat ca vrea sa mentina neutralitatea natiunii. „Sustinem decizia de chemare a ambasadorului Uniunii Europene de la…

- Rusia a denuntat luni o 'provocare', dupa anuntul ca 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada si Ucraina, au decis expulzarea unor diplomati rusi pentru a fi solidare cu Marea Britanie in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, urmand ca…

- Rusia va raspunde prin masuri similare statelor Uniunii Europene care i-au expulzat diplomati, a declarat pentru agentia RIA o sursa din MAE rus, dupa ce 14 state ale blocului comunitar, plus SUA, Canada si Ucraina au anuntat expulzarea unor diplomati rusi intr-un gest de solidaritate cu Marea Britanie…

- Tentativa de asasinare a fostului spion rus Serghei Skripal pe teritoriul britanic a generat un val de sanctiuni: 14 tari membre ale Uniunii Europene, dar si Statele Unite, Ucraina si Romania au decis sa expulzeze diplomati rusi, in semn de solidaritate cu Marea Britanie.

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a anuntat luni ca 14 state membre UE au decis sa expulzeze diplomati rusi ca reactie la atacul neurotoxic din Marea Britanie, despre care se crede ca ar fi fost orchestrat de Moscova.

- Rusia va raspunde intr-un mod similar daca Statele Unite vor expulza diplomati rusi, in urma otravirii fostului spion Sergei Skripal in Marea Britanie, conform declaratiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie Reuters. Peskov a declarat intr-o teleconferinta cu jurnalistii ca…

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat,…

- Trump ar vrea sa expulzeze diplomați ruși, dupa otravirea spionului Skripal. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, vrea sa expulzeze mai mulți diplomați ruși dupa otrivrea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, susțin mai multe surse pentru Bloomberg. Revenim cu detalii. #salvatipipera…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana va adopta mai multe masuri impotriva Rusiei, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, informeaza The Associated Press.

- Administratia Vladimir Putin a exprimat regret, luni seara, ca Uniunea Europeana a preferat solidaritatea cu Guvernul de la Londra in defavoarea obiectivitatii, in cazul atacului neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus in Marea Britanie.

- Ministerul suedez de Externe a anuntat intentia de a-l convoca pe ambasadorul Rusiei pentru a oferi explicatii despre cazul atacului neurotoxic comis in Marea Britanie, informeaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Uniunea Europeana s-a solidarizat cu Marea Britanie in cazul Serghei Skripal, fost colonel GRU, care a lucrat pentru Londra si care a fost gasit fara cunostinta intr-un oras din sudul Regatului Unit, dupa expunerea la un...

- Uniunea Europeana condamna cu fermitate atacul cu agent neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia si trateaza cu maxima seriozitate acuzatiile britanice impotriva Rusiei, se arata intr-o declaratie comuna difuzata in cursul unei reuniuni a ministrilor de externe din…

- Diplomati care reprezinta statele membre ale UE la negocieri privind Brexit-ul au fost convocati intr-o reuniune de urgenta, luni, de catre negociatori UE, au anuntat diplomati si oficiali, in contextul aparitiei unor speculatii despre incheierea unui acord interimar inaintea unui summit care va…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa ii comunice aceste masuri, relateaza Reuters, citata de...

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters. 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest…

- Ministerul rus de Externe a anunțat ”masurile de retorsiune” impotriva Londrei, dupa ce Marea Britanie a expulzat 23 de diplomați ruși suspectati ca, de fapt, lucreaza pentru serviciile secrete. Astfel, Kremlinul a decis expulzarea a 23 de diplomați britanici, inchide Consulatul General al Marii Britanii…

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra…

- "Londra are ceva de ascuns. Partenerii sunt nervosi", a declarat joi Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe. Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi in contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus…

- Marea Britanie are ceva de ascuns in cazul atacului neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus, considera Administratia Vladimir Putin, in contextul in care Londra a atribuit incidentul Moscovei. "Londra are ceva de ascuns. Partenerii sunt nervosi", a declarat joi Maria Zaharova,…

- Comunitatea internaționala critica dur Rusia dupa incercarea de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal la inceputul lunii martie. Cele mai importante organizatii internationale din care Marea Britanie face parte au deplans atacul. In cadrul Uniunii Europene, presedintele Consiliului, Donald Tusk,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a criticat miercuri tentativa de ucidere in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a cerut Rusiei sa raspunda la intrebarile formulate de Londra referitoare la acest caz, relateaza Reuters. 'Condamnam acest atac fara precedent pe teritoriul…

- Administratia Emmanuel Macron a anuntat miercuri ca asteapta dovezi clare privind implicarea Rusiei in atacul neurotoxic din Marea Britanie inainte de a trece la masuri de retorsiune, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro. Franta asteapta concluziile definitive ale anchetei inainte…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomați ruși in contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus și pe fiica acestuia in oraselul britanic Salisbury, a anuntat miercuri premierul Theresa...

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomați ruși in contextul crizei generate de atacul neurotoxic, atribuit Rusiei, care l-a vizat pe un fost agent rus si pe fiica acestuia in oraselul britanic Salisbury, a anuntat miercuri premierul Theresa May.

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters.

