- Presedintele american Donald Trump a respins ingrijorarile privind un razboi comercial prelungit cu China, declarand ca SUA "sunt intr-o pozitie foarte solida", la o zi dupa ce administratia sa a sporit tensiunile etichetand Beijingul drept manipulator valutar, transmite Reuters prleuat de agerpres.…

- Oficiali din ambele guverne, australian si american, au purtat discutii la sfarsitul saptamanii trecute la Sydney care s-au incheiat cu o declaratie comuna in care cei doi aliati au promis sa-si consolideze opozitia fata de activitatile chineze in Asia-Pacific deoarece sunt din ce in ce mai preocupati…

- Statele Unite au livrat mai multe milioane de tone de soia in China, dupa o intalnire din luna iunie a liderilor celor doua tari, un semn de bunavointa inainte de convorbirile comerciale care vor avea loc saptamana viitoare, la Shanghai, transmite Reuters.Razboiul comercial dintre SUA si China…

- Consilierul de la Casa Alba pe probleme comerciale Peter Navarro a declarat ca negocierile între Statele Unite și China se îndreapta în direcția potrivita, însa va fi nevoie de timp pentru a ajunge la o înțelegere, scrie Mediafax, citând Reuters. "Ne…

- Statele Unite și China au convenit sambata sa reia negocierile comerciale dupa ce președintele Donald Trump a oferit concesii inclusiv renuntarea la impunerea de noi taxe și o relaxare a restricțiilor asupra companiei Huawei, pentru a reduce tensiunile cu Beijingul, potrivit Reuters.China…

- Ministrul chinez al apararii, Wei Fenghe, a criticat duminica SUA pentru sprijinul pe care il acorda Taiwanului, pe care Beijingul il considera drept provincie renegata si pentru operatiunile pe care le efectueaza in Marea Chinei de Sud, pe care guvernul chinez o revendica aproape in totalitate,…

- Reprezentanții armatei SUA a anunțat ca o nava de razboi americana a navigat în apropiere de insula Scarborough Shoal, situata în Marea Chinei de Sud și revendicata de statul chinez. Mișcarea are cel mai probabil scopul de a provoca Beijingul, pe fundalul relației din ce în ce mai…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite sunt „în poziția dorita fața de China”, menționând ca Administrația de la Beijing este cea care „a încalcat acordul” și încearca acum sa renegociere, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Vom…