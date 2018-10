Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 50.000 de soldati, sprijiniti de mijloace materiale considerabile, vor lansa joi in Norvegia cele mai ample manevre militare ale NATO de la incheierea Razboiului Rece, o demonstratie de forta care irita Rusia vecina, comenteaza marti AFP preluata de Agerpres. Exercitiul Trident…

- Doua submarine militare ruse au initiat, miercuri, o serie de exercitii in Marea Neagra, anunta Flota militara rusa din aceasta zona, conform site-ului agentiei Tass, preluat de Mediafax. „Submarinele Krasnodar si Novorossiisk au initiat efectuarea misiunilor incredintate in conformitate cu planul de…

- Moscova doreste ca toate fortele straine prezente la ora actuala in Siria, inclusiv fortele ruse, sa plece in cele din urma din aceasta tara, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, citat de Reuters si TASS. In acelasi timp, presedintele rus a apreciat ca prezenta fortelor militare americane…

- Aproximativ 300.000 de oameni, toate componentele armatei si soldati chinezi in sprijin: Rusia va lansa marti cele mai mari manevre militare din istoria sa, denuntate de NATO ca o repetitie a 'unui conflict de...

- Fortele armate din estul Rusiei au intrat in alerta saptamana aceasta in vederea pregatirii celor mai ample exercitii din ultimii aproape 40 de ani, manevre in care vor fi implicate si China si Mongolia.

- Fortele armate germane intentioneaza sa contribuie cu circa 8.000 de militari, 100 de tancuri si peste 2.000 de vehicule la ceea ce ar putea fi cel mai mare exercitiu al NATO de la sfarsitul Razboiului Rece, relateaza DPA.Contributia Germaniei va fi printre cele mai mari la exercitiile "Trident…

- Militari sarbi si rusi au initiat exercitii comune cu munitie reala intr-un poligon din nord-vestul Rusiei, anunta Districtul militar vestic al armatei ruse, informeaza site-ul agentiei Tass, preluata de mediafax. Manevrele militare comune se desfasoara in poligonul Luga, situat in nord-vestul…