Este vorba despre Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat de Moscova si Washington in 1987, care interzice rachetele cu o raza de actiune de pana la 5.500 de km dotate cu focoase nucleare. Tratatul a reprezentat baza arhitecturii securitatii Europei, reducand riscul unui atac nuclear. In martie, Rusia a facut cunoscuta racheta sa de croaziera Novator 9M729, cunoscuta si ca SSC-8, care are o raza de actiune mai mica de 500 de km, dar este mobila.



SUA considera ca racheta respectiva reprezinta o incalcare a INF si a amenintat cu retragerea din tratat, in timp ce…