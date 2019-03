Stiri pe aceeasi tema

- In data de 21 Februarie 2019, USH Pro Business in parteneriat cu Ebury Romania a organizat evenimentul ”Soluții pentru exportatori și importatori: Protecția impotriva riscului valutar și finanțarea exporturilor”, eveniment la care au participat companii din domeniul industriei textile, tamplarie termoizolanta…

- In 2016, in UE profesau peste 360.000 de dentisti, 450.000 de farmacisti si 550.000 de fizioterapeuti. Exista insa mari diferente intre statele membre, in ce priveste rata specialistilor la 100.000 de locuitori. In cazul dentistilor, Grecia area cea mai mare proportie, 123 de stomatologi cu drept de…

- Cate artificii se consuma in UE in noaptea de de Anul Nou. In 2017, Uniunea Europeana a importat 110.000 tone de artificii, echivalentul a 261 milioane de euro ca valoare. Aproape toate importurile s-au facut din China: 98% din volumul total. Dintre aceste importuri, mai mult de trei sferturi, 77%,…

- In perioada 11-16 decembrie 2018, un grup format din șase elevi și trei profesori de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia, au participat, in Spania, la un schimb de experiența și de bune practici alaturi de parteneri din Germania, Olanda, Turcia, Spania și Polonia, in cadrul proiectului…

- Schimbarile demografice si tehnologice sunt cele doua tendinte majore care transforma forta de munca, constata studiul Deloitte „Vocea fortei de munca in Europa”, la care au participat peste 15.000 de persoane din zece tari europene, si anume Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Spania, Suedia,…

