- Franta a cerut o ”reuniune de urgenta” a coalitiei internationale conduse de catre Statele Unite, angajata in lupta impotriva Statului Islamic (SI), dupa lansarea operatiunii Turciei in nordul Siriei, relateaza AFP.

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a cerut, joi seara, Turciei sa dea dovada de retinere in ofensiva militara lansata in nordul si nord-estul Siriei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX."Mizez pe Turcia sa dea dovada de retinere si sa se asigure ca actiunile…

- "Contez pe Turcia sa dea dovada de retinere si sa se asigure ca actiunile lor in nordul Siriei sunt masurate si proportionate si sa evite provocarea si mai multor suferinte umane", le-a spus Stoltenberg jurnalistilor, dupa o intrevedere cu prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis de la Atena."Trebuie…

- Uniunea Europeana, NATO, Organizatia Natiunilor Unite si unele tari, precum Franta, Regatul Unit si Germania, au reactionat la ofensiva militara pe care Turcia a lansat-o miercuri in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona. Presedintele Comisiei Europene,…

- Uniunea Europeana, NATO, Organizatia Natiunilor Unite si unele tari, precum Franta, Regatul Unit si Germania, au reactionat la ofensiva militara pe care Turcia a lansat-o miercuri in nordul Siriei, la numai cateva zile dupa retragerea trupelor americane din zona, scrie Agerpres. Comisia Europeana…

- Organizatia Natiunilor Unite a anunțat, luni, ca „se pregateste de ce e mai rau” in nordul Siriei, dupa ce SUA au anuntat ca nu se vor opune unei ofensive a Turciei impotriva militiilor kurde și vor...

- Trupele americane stationate in Siria se vor retrage din zona frontierei cu Turcia, deoarece Ankara va desfasura 'in curand' o 'operatiune prevazuta de mult timp' in nordul tarii, informeaza AFP, care citeaza un anunt facut duminica de Casa Alba. 'Turcia va efectua in curand o operatiune…

- SUA si Turcia au decis sa infiinteze un ''centru de operatiuni comune'', pe fondul tensiunilor in crestere intre fortele turce si cele kurde in nordul Siriei, a anuntat miercuri Ankara, transmite AFP potrivit Agerpres. Cele doua parti au cazut de acord sa ''ia in cel mai scurt timp primele masuri…