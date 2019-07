NATO avertizează Turcia asupra unor consecinţe legate de achiziţionarea S-400 "Depinde de aliati sa decida ce echipamente militare cumpara. Cu toate acestea, suntem preocupati de posibilele consecinte ale deciziei Turciei de a achizitiona sistemul S-400", a declarat un oficial al NATO sub acoperirea anonimatului.



"Interoperabilitatea fortelor noastre armate este fundamentala pentru NATO in desfasurarea operatiunilor si a misiunilor noastre", a adaugat acest oficial, salutand de asemenea faptul ca Turcia colaboreaza cu alti aliati in dezvoltarea sistemelor de aparare cu rachete cu raza lunga de actiune.



Livrarea sistemului S-400 catre Turcia a inceput… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Unul dintre (militarii) nostri a cazut martir, iar cinci dintre (militarii) nostri au fost raniti intr-o infruntare” cu Unitatile Protectiei Poporului (YPG), a anuntat Ministerul turc al Apararii intr-un comunicat.Atacul a avut loc in nordul provinciei Alep, a precizat Observatorul Sirian…

- 'Unul din soldatii nostri a cazut ca martir si cinci au fost raniti intr-o confruntare' cu Unitatile de Protectie a Poporului kurd (YPG), a comunicat Ministerul turc al Apararii.Potrivit OSDO, combatantii kurzi au tras tiruri de rachete impotriva pozitiei militarilor turci in nordul provinciei…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca se va folosi de "bunele relatii" pe care le are cu omologul sau american Donald Trump pentru a dezamorsa criza dintre tarile lor cauzata de achizitia de sisteme antiracheta rusesti de catre Ankara, informeaza AFP. Erdogan si Trump…

- Ministerul apararii de la Ankara a comunicat ca ambele parti cauta solutii, dupa avertismentul Statelor Unite ca este iminenta excluderea Turciei din programul avioanelor de lupta F-35, transmite DPA, potrivit Agerpres. Secretarul apararii SUA, Patrick Shanahan, i-a scris joi omologului sau…

- Daca pana la 31 iulie Turcia nu renunta la sistemele S-400, pilotii turci care se antreneaza in prezent in SUA pe F-35 vor fi expulzati si acordurile de subcontractare atribuite unor intreprinderi turce pentru fabricarea de F-35 vor fi anulate, a declarat pentru presa adjuncta secretarului american…

- Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, in timp ce Turcia a oferit asistența unor grupari rebele de-a lungul celor opt ani de razboi civil in Siria, insa Ankara și Moscova au cooperat pentru incetarea conflictului in zona de nord-vest a țarii. In ultimele saptamani, insa, violențele…

- Turcia a respins luni o atentionare din partea Washingtonului, calificand-o drept "nerealista", in ceea ce priveste activitatile de extractie a gazelor in largul Ciprului, informeaza AFP, relateaza Agerpres.Citește și: HAOS TOTAL in Marea Britanie: Theresa May vrea sa faca un nou REFERENDUM…

- Trei persoane, dintre care doi membri ai armatei, au fost arestați în urma confiscarii a peste 60 de kilograme de cocaina pe o nava a Marinei naționale a Muntenegru, scrie AFP.Poliția cauta în continuare doua persoane care au fugit, a precizat procurorul Sasa Cadjenovic, însarcinat…