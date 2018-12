Stiri pe aceeasi tema

- Sefa executivului de la Belgrad si-a exprimat, miercuri, speranta ca tara sa 'nu va fi nevoita niciodata sa recurga la armata', desi exista, in opinia sa, o posibilitate in acest sens avand in vedere vointa Kosovo de a se dota cu propria forta militara, relateaza AFP. 'Sper ca nu va trebui niciodata…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a acuzat marti autoritatile kosovare ca vor ''sa alunge poporul sarb din Kosovo'' ridicand o bariera vamala si planificand crearea unei armate, relateaza AFP preluata de Agerpres. Aceste doua decizii ''au drept scop alungarea poporului sarb din Kosovo'',…

- Consilierul american pentru securitate nationala, John Bolton, a declarat marti ca "este momentul ca Serbia si Kosovo sa ajunga la un acord'', declaratie facuta dupa o intrevedere avuta la Casa Alba cu presedintele kosovar Hashim Thaci, scrie agerpres.ro.

- Uniunea Europeana ar sustine un schimb de teritorii intre Kosovo si Serbia daca acest lucru ar insemna instaurarea pacii durabile, a afirmat cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, citat de publicatia EUObserver."Daca se va face o reconfigurare a frontierelor si un schimb de teritorii, acest…

- Vineri, 19 octombrie, președintele sarb, Alexandar Vucic, a avertizat ca inființarea unei armate a Kosovo ar putea "pune in pericol pacea și stabilitatea" Balcanilor. Parlamentul kosovar aprobase cu o zi inainte niste texte care prevad transformarea intr-o armata obișnuita a Forței de Securitate din…

- Parlamentul din Kosovo, teritoriu din Balcani ce se bazeaza pe trupele NATO pentru a-i asigura protectia, a aprobat joi crearea unei armate nationale, desi minoritatea sarba sustine ca masura este ilegala, relateaza Reuters, informeaza Agerpres. Deputatii sarbi, sustinuti de Belgrad, care nu…

