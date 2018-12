NATO are nevoie de un tratat de control viabil al armelor ''Toti stim ca intram in criza de timp (...) Avem un tratat de control al armelor pe care o parte nu-l respecta'', a spus Stoltenberg la o conferinta de presa premergatoare reuniunii ministrilor de externe ai statelor NATO, care se desfasoara marti si miercuri la Bruxelles.



''Situatia, asa cum este acum, nu mai poate continua si aliatii discuta in acest moment cum sa o abordeze'', a indicat el, insistand ca preocuparea este legata in special de noua racheta ruseasca Novator 9M729, cunoscuta si sub numele de SSC-8, potrivit Agerpres.



Daca Rusia nu revine la respectarea tratatului…

Sursa articol si foto: rtv.net

