- Apelul presedintelui american Donald Trump catre celelalte state membre ale Aliantei Nord-Atlantice de a-si majora cheltuielile de aparare a functionat, a declarat duminica secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, transmite AFP. 'De acum pana la sfarsitul anului viitor, aliatii…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat miercuri ca tara sa intrerupe relatiile diplomatice cu Statele Unite, dupa ce Donald Trump l-a recunoscut pe liderul opozitiei, Juan Guaido, ca presedinte interimar, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Jens Stoltenberg, AVERTISMENT…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari joi ca sprijina "100%" NATO, insa a cerut inca o data celorlalte state membre sa-si creasca cheltuielile militare, in momentul in care au reaparut indoieli in legatura cu angajamentul sau fata de Alianta Nord-Atlantica, relateaza AFP. "Vom fi cu NATO…

- Noi indoieli au aparut marti cu privire la soliditatea angajamentului presedintelui american, Donald Trump, fata de NATO, care si-a exprimat in repetate randuri dorinta de a parasi Alianta Nord-Atlantica, relateaza AFP. Potrivit cotidianului New York Times (NYT), Donald Trump le-ar fi spus in mai multe…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a amintit marti ca Ucraina nu este membra a Aliantei, al carei fundament este apararea colectiva a membrilor ei, dar a subliniat ca aceasta organizatie sustine suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei in fata amenintarilor Rusiei, transmite…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a amintit marti ca Ucraina nu este membra a Aliantei, al carei fundament este apararea colectiva a membrilor ei, dar a subliniat ca aceasta organizatie sustine suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei in fata amenintarilor Rusiei, transmite agentia…

- Mai ales Franta, dar din ce in ce mai mult si Germania, apasa tot mai apasat pe pedala retorica a unei „Uniuni Europene Suverane", decuplata sau chiar in opozitie cu America. Un stimulent din acest punct de vedere trebuie sa-l fi dat si postarile de pe Twitter ale lui Donald Trump, excesiv de agresive…

- Reuniunea s-a derulat la nivelul ambasadorilor in cadrul Consiliului NATO-Rusia, la sediul Aliantei de la Bruxelles. Reuniunea a durat trei ore si jumatate, a precizat un diplomat. 'Aliatii fac apel inca o data la Rusia sa respecte pe deplin si imediat Tratatul privind fortele nucleare intermediare…