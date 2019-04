NATO, aniversare. Alianţa Nord-Atlantică, 70 de ani de istorie Organizatia Nord-Atlantica implineste joi, 4 aprilie, 70 de ani. Negocierile purtate intre aliati in timpul conferintelor dedicate incheierii celui de-Al Razboi Mondial si organizarii lumii postbelice (Teheran-1943, Moscova-1945, Potsdam-1945 si Yalta-1945) au scos la iveala disensiuni intre marile puteri, conturandu-se doua tabere antagonice - statele occidentale si Uniunea Sovietica.



Extinderea ideologiei comuniste si a sistemului sovietic in zonele ocupate de trupele Armatei Rosii au alarmat cancelariile occidentale. Impunerea prin forta a regimului comunist la Praga, in februarie

