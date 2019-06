NATO adoptă primă sa politică spaţială pentru a contracara ameninţările Alianta Nord-Atlantica a adoptat joi prima sa politica spatiala, a anuntat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, creandu-se astfel un cadru ce va permite contracararea amenintarilor vizand infrastructuri spatiale esentiale precum comunicatiile si satelitii de navigatie, potrivit dpa. 'NATO a facut astazi un alt pas important in adaptarea noastra prin aprobarea primei noastre politici spatiale', a mentionat Stoltenberg intr-o postare pe Twitter in cursul unei intalniri la Bruxelles a ministrilor apararii din tarile membre ale Organizatiei. Aceasta politica vizeaza coordonarea eforturilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

