- Uniunea Europeana (UE) a îndemnat luni SUA si Rusia sa continue dialogul, pentru a mentine Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), semnat de cele doua puteri în timpul razboiului rece si din care SUA vor sa se retraga în mod

- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA. Tratatul INF a fost semnat in 1987...

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va retrage Statele Unite din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), deoarece Rusia a incalcat acordul, insa nu a facut precizari cu privire la aceste incalcari, relateaza The Associated Press.

- John Bolton exercita presiuni ca Donald Trump sa retraga Statele Unite din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), incheiat cu Rusia in 1987, in timpul Razboiului Rece, in pofida opozitiei altor membri ai administratiei si unor aliati, potrivit unor surse la curent cu acest demers, dezvaluie…

- Rusia trebuie sa opreasca dezvoltarea sistemului de rachete de croaziera care incalca Tratatul nuclear semnat la sfarsitul Razboiului Rece, iar daca nu se va intampla acest lucru Statele Unite vor incerca sa distruga rachetele inainte sa devina functionale, a afirmat Kay Bailey Hutchison,…

- Consiliul de Securitate al ONU a incalcat ”Memorandumul de la Budapesta”, potrivit caruia Rusia, SUA și Marea Britanie garanteaza integritatea teritoriala a Ucrainei, dupa ce Kievul a aderat la Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare, a declarat Andrzej Duda, președintele Poloniei, in discursul…