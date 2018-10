In cadrul unei conferinte de presa inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii ai statelor membre NATO, Stoltenberg a acuzat Rusia de incalcarea Tratatului INF, semnat in anul 1987, care interzice o intreaga clasa de rachete care ar putea fi folosite de Rusia pentru a atinge tinte in Europa, informeaza Politico, citat de Agerpres . „Acum, acest tratat este in pericol din cauza actiunilor Rusiei”, a mai spus Stoltenberg. El a declarat ca Rusia a recunoscut abia recent ca detine un nou tip de rachete cu raza medie de actiune, denumite 9M729, care, sustine el, incalca INF. „Dupa ani de…