- NATO incepe joi, in Norvegia, cele mai vaste manevre militare de la sfartitul Razboiului Rece - o modalitate de a-i aminti Rusiei solidaritatea aliatilor, in pofida unor indoieli insuflate de Donald Trump, relateaza AFP.

- Rusia a organizat cele mai ample manevre militare din 1981 incoace, totul in cadrul exercitiului „Vostok 2018“ la care au fost invitate sa participe mari unitati din China si Mongolia, transmitand astfel un semnal imposibil de ignorat privind capacitatile militare pe care le poate reuni cooperarea dintre…

- Rusia va organiza luna viitoare cele mai ample manevre militare ale sale de dupa anii 1980, la care vor lua parte aproape 300.000 de soldati si in care vor fi implicate trupe din China si Mongolia, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Moscova, transmite AFP. Exercitiile Vostok-2018 (Est-2018) se…