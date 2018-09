Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane de tip F-22 „Raptor” americane au interceptat doua bombardiere TU-95 rusesti, in apropiere de Alaska, conform unui comunicat al Comandamentului Apararii Spatiului Aerian Nord-American (NORAD), scrie CNN.

- Avioane militare rusești și siriene au atacat sambata orașele din provincia Idlib, din Siria, la o zi dupa summitul președinților Turciei, Iranului și Rusiei, care nu a reușit sa se puna de acord asupra unei incetari a focului care ar impiedica o ofensiva susținuta de Rusia, relateaza Mediafax citand…

- Pana sa fie inlocuiti de colegii canadieni care opereaza CF-18 Hornet, in misiunea lor de politie aeriana desfasurata in Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu timp de mai multe luni, pilotii britanici din Royal Air Force (RAF), dotati cu avioane de lupta Eurofighter Typhoon, au interceptat, in total, 20…

- Rusia a acuzat fortele aeriene britanice, Royal Air Force RAF , ca au interceptat in mod periculos aparate militare rusesti deasupra Marii Negre, in scopul de a provoca Moscova, dupa ce doua astfel de actiuni au avut loc saptamana trecuta, transmite Reuters preluat de Agerpres.Acuzatia, formulata de…

- Avioanele de vanatoare britanice Typhoon, stationate in Romania, au decolat miercuri dimineata dupa ce au interceptat doua avioane de lupta rusesti Su-30 Flanker deasupra Marii Negre, au informat Fortele Aeriene Regale britanice pe pagina sa oficiala de Facebook.

- Doua avioane Typhoon apartinand fortelor aeriene britanice au decolat marti, 21 august, de la baza NATO de la Mihail Kogalniceanu, ca raspuns la doua aeronave rusesti suspencte, tip Su-30 Flanker, care zburau in apropiere de de spatiul aerian al NATO deasupra Marii Negre.Cele doua avioane…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, prezent la Academia militara de la Sibiu a precizat ca cele doua avioane britanice din Romania care au interceptat cu o zi inainte un avion de lupta rusesc deasupra Marii Negre au executat o misiune de politie aeriana pentru apararea spatiului NATO, informeaza Agerpres.ro.…