- Ministerul rus de Externe a cerut Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, informatii despre otravirea lui Serghei Skripal, un fost spion rus, si a fiicei sale, Iulie, in Anglia, relateaza The Associated Press.

- Ministerul rus de Externe a cerut Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), cu sediul la Haga, informatii despre otravirea lui Serghei Skripal, un fost spion rus, si a fiicei sale, Iulie, in Anglia, relateaza The Associated Press, conform news.ro.O lista de intrebari - despre…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata…

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca a informat ambasadorii din cele mai multe tari - intre care Romania - care au dispus sa fie expulzati diplomati rusi ca un numar egal de diplomati de-ai lor au fost declarati persona non grata, relateaza The Associated Press.Ambasadorii convocati…

- Ministerul rus de Externe a convocat vineri ambasadori si reprezentanti din mai multe state, inclusiv din Romania, tari care au decis expulzarea diplomatilor rusi, in urma atacului neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal, relateaza agentiile de stiri Sputnik si Reuters.

- Ministerul rus de Externe a convocat vineri mai ambasadori si reprezentanti din mai multe state, care au decis expulzarea diplomatilor rusi, in urma atacului neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal.

- Ministerul afacerilor externe confirma miercuri, printr-un comunicat de presa, expulzarea unui diplomat roman acreditat in Rusia, dupa ce Romania a expulzat si ea un diplomat rus, ca semn de solidaritate in cazul atacului de la Salisbury. „MAE reitereaza pozitia sa de condamnare a oricaror…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, compara atitudinea Kremlinului in razboiul diplomatic dintre Londra și Moscova, pe fondul otravirii cu o neurotoxina a fostului agent dublu Serghei Skripal, cu romanul „Crima și pedeapsa” al lui F.M. Dostoievski.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat miercuri ca Romania, ca parte a Uniunii Europene, a dat un semnal de solidaritate cu Marea Britanie si a expulzat un diplomat rus, in contextul scandalului legat de otravirea fostului spion Serghei Skripal, si nu exclude posibilitatea ca, in…

- Ministerul spaniol de Externe a anuntat luni ca expulzeaza doi diplomati de la Ambasada Rusiei din Madrid si a subliniat ca autoritatile spaniole considera atacul cu un agent neurotoxic asupra unui fost spion rus, in Anglia, un incident de o ”extrema gravitate”, scrie The Associated Press. Otravirea…

- Ministerul rus de Externe a anuntat ca Moscova a rezervat „un cadou surpriza“ pentru Londra si pentru toti cei care indraznesc sa compare Rusia cu cel de-al Treilea Reich, in cazul scandalului otravirii fostului agent dublu Serghei Skripal.

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, luni,…

- Acuzatiile Marii Britanii ca Moscova s-ar afla in spatele operatiunii de otravire a fostului dublu spion rus Serghei Skripal in Anglia "sunt la granita cu banditismul", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat duminica de agentia de presa RIA, transmite Agerpres.

- Moscova nu este multumita de pozitia statelor europene in cazul otravirii fostului spion rus Sergei Skripal in Marea Britanie, calificand reactia UE ca "imprevizibila si agresiva" conform agentiei RIA care citeaza Kremlinul, transmite News.ro.

- Comparatia facuta de ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, intre Campionatul Mondial de fotbal din Rusia si Olimpiada organizata de Germania nazista in 1936 este ”dezgustatoare si inacceptabila”, a declarat, joi, Dimitri Peskov, putatorul de cuvant al Kremlinului, relateaza Sky News.

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat, miercuri, ca președintele rus Vladimir Putin a ordonat atacul neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a il ajuta in...

- Ambasadorul britanic la Moscova nu va participa la o intalnire organizata de Ministerul rus de Externe, miercuri, pe tema incidentului Salisbury, unde fostul agent rus Serghei Skripal si fiica sa au fost otraviti cu o substanta neurotoxica, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Donald Trump l-a sunat marti pe Vladimir Putin pentru a-l "felicita" pentru realegerea in functie, o convorbire telefonica in care cei doi lideri au evocat "o posibila intalnire la cel mai inalt nivel", dar nu si otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, scrie AFP.

- Scandalul care se invarte in jurul otravirii agentului dublu Serghei Skripal l-a atins și pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, saptamana trecuta, dupa ce ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, a spus ca liderul de la Kremlin a dat ordinul de asasinare a fostului spion. Agentul ramane in viața,…

- In investigația privind otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal la Salisbury, Rusia a adoptat o poziție din ce in ce mai stranie, susține intr-un interviu exclusiv acordat jurnalistei DW, Janna Nemțova, publicat marți, 20 martie, secretarul britanic de externe Boris Johnson. Potrivit acestuia,…

- Ambasadorul Rusiei in Suedia va fi convocat de ministrul de Externe de la Stockholm pentru a oferi explicații in cazul tentativei de asasinare a fostului spion Serghei Skripal și a fiicei sale in Marea Britanie.

- Secretarul britanic de externe a declarat ca Rusia gasește obiecții din ce in ce mai absurde in cazul otravirii fostului spion dublu Serghei Skripal. Declarația a fost facuta luni, inainte de inceperea reuniunii miniștrilor de externe ai UE la Bruxelles. „Obiecțiile rusești au devenit din ce in ce mai…

- Rusia nu a efectuat nicio cercetare si nu a dezvoltat nicio substanta neurotoxica denumita Novichok, a declarat duminica purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia de implicare in atacul asupra fostului spion rus Serghei Skripal, noteaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales pentru un nou mandat de sase ani, ca este absurd sa crezi ca Moscova l-ar fi otravit pe fostul spion rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, internati in stare critica intr-un spital britanic, el sustinand ca…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters. 0 0 0 0 0 0

- Ambasadorul britanic la Moscova Laurie Bristow a denuntat sambata otravirea lui Serghei Skripal, un fost dublu agent rus, si a fiicei sale, Iulia, pe 4 martie, in Anglia, drept un atac asupra valorilor internationale, relateaza The Associated Press, conform news.ro.Bristow a facut aceste declaratii…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters, preluate de

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, în contextul crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal în orasul englez Salisbury si ca reactie la masura similara luata de Guvernul de la Londra, informeaza BBC.

- Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, este convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, relateaza AFP si Reuters, informeaza agerpres.ro. ''Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe'', au relatat agentiile ruse…

- Dupa ce premierul britanic Theresa May a susținut ca este „foarte probabil” ca Rusia sa se afle in spatele incercarii de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal, un alt oficial britanic lanseaza acuzații extrem de grave. Ministrul de Externe al Regatului, Boris Johnson, considera ca președintele…

- Guvernul britanic acuza Rusia in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a distrage atentia de la problemele interne generate de iesirea din Uniunea Europeana, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, relateaza Sputnik.

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a facut apel catre aliatii Regatului Unit pentru sustinere, Marea Britanie pregatindu-se pentru raspunsul Rusiei la expulzarea in masa a diplomatilor Kremlinului de pe teritoriul britanic. El a declarat ca "toate tarile responsabile” au o obligatie de a…

- Comunitatea internaționala critica dur Rusia dupa incercarea de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal la inceputul lunii martie. Cele mai importante organizatii internationale din care Marea Britanie face parte au deplans atacul. In cadrul Uniunii Europene, presedintele Consiliului, Donald Tusk,…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Ministerul de Externe britanic i-a avertizat miercuri pe cetatenii britanici care doresc sa mearga in Rusia in legatura cu riscul unor reactii ostile, dupa intensificarea tensiunilor intre cele doua tari in urma otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei,…

- Gazul neuro-toxic Novichok, folosit in tentativa de asasinare a fostului spion rus Serghei Skripal, nu are leac, sustine Vil Mirzaianov, unul dintre oamenii de știința care a creat aceasta otrava.

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: „Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara”. La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca „orice amenintare cu masuri punitive…

- Ministerul de Externe de la Moscova a comunicat ca amenintarile Marii Britanii privind boicotarea Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia in legatura cu atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost agent dublu rus ar afecta relatiile bilaterale si sportul mondial, potrivit Mediafax. „Vrem sa subliniem…

- Marea Britanie a impus termen limita Rusiei pentru a aduce explicatii referitoare la otravirea spionului Serghei Skripal si a fiicei sale, scrie BBC. Pe de alta parte, ministrul de Externe al Rusiei a...

- Maria Zakharova, purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Rusiei, a declarat ca afirmatiile premierului britanic Theresa May in legatura cu presupusul rol al Moscovei in atacul neurotoxic ce l-a vizat pe un fost spion rus reprezinta "un spectacol de circ".

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- Un fost spion rus, care primise o identitate noua in Marea Britanie, dupa un schimb de agenti secreti intre Moscova si Washington, este una dintre victimele aflate in stare grava la spitalul din Salisbury, dupa ce au intrat in contact cu o substanta necunoscuta. Serghei Skripal a primit azil…

- Serghei Skripal, un rus in varsta de 66 de ani, condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, este in stare grava dupa ce a fost expus la o substanța necunoscuta. Cazul amintește de cel al lui...

