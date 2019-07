Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Proprietatea (FP) a purtat negocieri cu unii investitori pentru a vinde participatia de 20% la Hidroelectrica, insa OUG 114/2018 a blocat aceste discutii, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments si manager de Fond, Fondul Proprietatea, potrivit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca nu este necesar ca Guvernul sa-si reduca participatia detinuta la Renault si vrea o intarire a aliantei producatorului auto francez cu grupul nipon Nissan, transmite Reuters.

- Barclays, Citigroup, HSBC, JPMorgan, Royal Bank of Scotland, UBS și o banca mai mica din Japonia vor fi amendate de autoritatile antitrust din Uniunea Europeana, pentru ca au manipulat piata valutara. Decizia va fi luata in urmatoarele cateva saptamani,iar amenzile ar putea fi reduse cu 10%, daca bancile…

- Vanzarea subsidiarei chineze a Carrefour SA nu este pe agenda, a afirmat un purtator de cuvant al celui mai mare retailer european, ca raspuns la zvonurile de pe piata care au dus la cresterea actiunilor, transmite Reuters potrivit Agerpres. In ultimii ani, vanzarile Carrefour in China sunt…

- La presiunea presedintelui Donald Trump, General Motors (GM) a anuntat miercuri ca negociaza vanzarea unei fabrici din Ohio pe care intentiona sa o inchida cu o companie producatoare de camioane electrice care duce lipsa de capital, transmite Reuters.GM, cel mai mare producator auto din Statele…

- Compania Nationala "Posta Romana" (CNPR) nu deruleaza, in prezent, nicio campanie cu acordare de premii constand in telefoane de ultima generatie, precizeaza operatorul national de servicii postale, intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, AGERPRES. Precizarile survin dupa ce, marti,…

- UniCredit, cel mai mare grup bancar italian, a anuntat marti ca ia in considerare reducerea participatiei sale in divizia sa FinecoBank si ia masuri pentru a se asigura ca brokerul online poate opera in afara grupului, transmite Reuters potrivit Agerpres. Cel mai mare grup bancar italian detine…