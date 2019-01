Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2019 vine cu multe surprize placute pentru unii nativi ai horoscopului. Daca unele zodii vor avea mai probleme cu banii, cu dragostea sau cu norocul, altele se vor bucura de succes pe toate planurile.

- Anul se termina excelent pentru tauri, la capitolul dragoste. Ultima zi din an se dovedește a fi și una dintre cele mai norocoase, acești nativi pot cunoaște pe cineva cu care sa aiba o chimie perfecta.

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) Pentru nativii din zodia Berbec pericolul nu exista. Nimic nu este prea greu pentru ei sau prea periculos. Iși depașesc constant limitele și sunt pregatiți sa infrunte orice. Taur (21 aprilie – 20 mai) Nativii din zodia Taur vor incerca sa iși pastreze calmul…

- BERBEC Luna decembrie este mult mai linistita decat cea anterioara, cel putin pe plan sentimental. Atmosfera sarbatorilor aduce armonie in viata de cuplu, cu toate ca exista destule diferente si contradictii intre tine si partenerul tau de viata. Chiar daca totul va merge bine, nu iti…

- Berbec Berbecii, ambitiosi din fire si foarte hotarati, vor avea un an fantastic in 2019. Au muncit din greu in 2018, dar rezultatele eforturilor lor nu vor intarzia sa apara. Primele castiguri vor putea fi vazute chiar in prima decada a anului viitor. In ceea ce priveste dragostea, Berbecii…

- Cei nascuți in zodia Berbec pot avea parte de evenimente neașteptate de natura sa le puna la incercare relația cu niște prieteni. Nativii nu vor ști ce decizie sa ia și in ce direcție sa duca un dialog și nu este exclus ca unele relații, mai dificile, mai puțin inchegate sa se incheie. Horoscopul de…

- BERBEC Sfarsitul anului 2018 va fi unul financiar excelent pentru nativul berbec care va avea succes in toate colaborarile financiare astfel ca nici banii nu le va lipsi. Cu toate acestea, este recomandat ca berbecii sa isi cheltuiasca cu intelepciune banii si sa puna deoparte si pentru alte…