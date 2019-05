Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a afirmat miercuri ca China ar trebui sa se alature viitorului tratat de control al armamentului nuclear START pe care Statele Unite se pregatesc sa il negocieze cu Rusia, transmite AFP. Tratatul bilateral de reducere a armelor strategice New START, care mentine…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, este așteptat sa participe la reuniunea Consiliului Arctic din 6 mai, în Finlanda, într-o demonstrație de angajament a Washingtonului fața de regiune, pe fondul preocuparii în creștere a SUA cu privire la interesele Chinei, a declarat vineri…

- Modelul Boeing 737 MAX 8, care s-a prabușit duminica in Etiopia, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Addis Abeba, va intra și in flota companiei naționale Tarom. În iulie, anul trecut, operatorul de stat Tarom a semnat contractul pentru achiziţia a cinci aeronave 737 MAX 8,…

- Petre Daea, președintele Consiliului: „Sunt mandru sa anunț ca UE va deveni in curand parte a acestui acord istoric care protejeaza, pentru prima oara, Oceanul Arctic și ecosistemul fragil al acestuia” In curand, UE va deveni parte la un acord internațional de prevenire a pescuitului nereglementat in…

- Tari in care bacsisul se pune pe nota de plata, dar e cuviincios sa mai lasi si peste: Italia, Elvetia, Columbia, Egipt, Bolivia, arata un comunicat al Consiliului National al Intreprinderilo Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Tari in care bacsisul este inclus in nota si nu se asteapta nimic…

- În contextul în care România s-a alaturat statelor care l-au recunoscut drept președinte interimar al Venezuelei, liderul opoziției Juan Guaido a transmis un mesaj de mulțumire pentru sprijinul acordat. Distribuind postarea pe twitter a președintelui Klaus Iohannis, Guaido…

- Grupul american de la Lima a cerut luni armatei din Venezuela sa ”stea în spatele” lui Juan Guaido, președintele interimar auto-numit, care a cerut schimbarea regimului "fara folosirea forței", potrivit AFP.Unsprezece din cele 14 țari latino-americane care alcatuiesc…