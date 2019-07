Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) a respins cererea noului premier britanic Boris Johnson de a negocia un nou acord in vederea iesirii Regatului Unit si, fara sa inchida usa discutiilor, se pregateste de un divort fara acord (”no deal”), relateaza AFP.

- Brexitul va face din Regatul Unit cel mai minunat loc de pe Pamant, a declarat joi, la Londra, noul premier britanic Boris Johnson, potrivit Reuters. ”Misiunea noastra este livrarea Brexitului la 31 octombrie, cu scopul de a uni si de a reenergiza marele nostru Regat Unit si de a face din aceasta tara…

- Marea Britanie va iesi din Uniunea Europeana la 31 octombrie "fara conditii", a declarat miercuri noul premier britanic Boris Johnson in fata resedintei de pe Downing Street 10, la putin timp dupa ce a fost investit oficial prim-ministru de regina Elisabeta a II-a, relateaza Reuters. Johnson,…

- Fostul director al campaniei in favoarea Brexitului in referendumul de la 23 iunie 2016 Dominic Cummings urmeaza sa devina consilier al viitorului premier britanic Boris Johnson, a declarat miercuri o sursa apropiata noului lider conservator, relateaza Reuters.Unii sustinatori ai Brexitului…

- "Noi am spus intotdeauna clar si Boris Johnson (principalul favorit pentru postul de prim-ministru in locul Theresei May) a spus-o foarte clar: Regatul Unit trebuie sa plece la 31 octombrie", a declarat ministrul responsabil de Brexit, Stephen Barclay, in cursul unei conferinte de presa cu jurnalisti…

- Boris Johnson, unul dintre cei mai ferventi aparatori ai Brexitului, chiar și fara acord, și-a lansat miercuri campania oficiala pentru preluarea președinției Partidului conservator și, automat, funcția de prim-ministru britanic, dupa plecarea Theresei May. Corespondenții la Londra ai agențiilor internaționale…

- Presedintele american Donald Trump a declarat vineri seara ca fostul ministru britanic de externe Boris Johnson ar fi un ''excelent'' prim-ministru pentru a-i succeda Theresa May, care va demisiona pe 7 iunie dupa ce a esuat in realizarea Brexitului,...

- "Daca negocierile nu vor duce nicaieri, din punctul meu de vedere aceasta va conduce la o singura concluzie. Exista doar doua cai pentru criza privind Brexitul pe care o traversam: fie Parlamentul convine asupra unui acord, fie ne intoarcem din nou spre poporul britanic si ii cerem sa ia o decizie",…