- Nationalistii din Partidul Finlandezilor au depasit in popularitate Partidul de Centru al premierului in exercitiu Juha Sipila pentru a ocupa locul al treilea in intentiile de vot in Finlanda, inaintea alegerilor legislative din 14 aprilie, potrivit unui sondaj ale carui rezultate au fost anuntate vineri…

- UPDATE: Liderii UE au discutat joi seara, la Bruxelles, optiunile privind extinderea Brexitului, luand in considerare o amanare pana pe 7 mai sau pana la sfarsitul anului, daca Marea Britanie va fi de acord sa participe la alegerile europarlamentare, conform unor surse diplomatice, scrie Reuters.…

- Guvernul Finlandei urmeaza sa isi prezinte vineri demisia, a anuntat presedintia de la Helsinki printr-un comunicat preluat de Reuters si AFP. Premierul Juha Sipila urmeaza sa demisioneze si va sustine o conferinta, potrivit cancelariei presedintelui Sauli Niinisto. Antti Kaikkonen, liderul grupului…

- Popularitatea presedintelui francez Emmanuel Macron a revenit la nivelul anterior inceperii protestelor Vestelor Galbene, la jumatatea lui noiembrie, in timp ce sustinerea fata de miscare este in scadere, arata un sondaj, scrie Reuters, conform news.ro.Conform unui sondaj Odoxa, 32% dintre…

- Marea Britanie si-a aratat sustinerea fata de liderul opozitiei din Venezuela Juan Guaido, a anuntat un purtator de cuvant al premierului Theresa May, adaugand ca alegerile prin care Nicolas Maduro a devenit presedinte nu au fost corecte sau libere, scrie Reuters, potrivit News.ro.Guaido s-a…

- Parlamentul Letoniei l-a confirmat miercuri ca premier pe Krisjanis Karins, reprezentant al partidului de centru-dreapta Noua Unitate, punand astfel capat blocajului politic de dupa alegerile din octombrie anul trecut, informeaza Reuters. Coalitia care il sustine pe Karins este formata din cinci partide…

