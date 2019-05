Stiri pe aceeasi tema

- Tenis Club Bright Constanta gazduieste, in perioada 13-18 mai, intrecerile Campionatului National individual de vara U14 - editia 2019, masculin și feminin. Competiția se desfașoara in incinta bazei sportive Tenis Club Bright, iar primele jocuri de pe tabloul principal sunt programate marti, 14 mai.…

- In perioada 9-11 mai, Sala de sport „Ioan Kunst Ghermanescu” din Lugoj va fi gazda Campionatului Național de gimnastica artistica pe echipe și la individual compus al juniorilor III. Competiția va reuni peste 60 de gimnaști de la: CSȘ Sibiu (9 gimnaști), CSȘ Brașov (10 gimnaști),…

- Clubul Sportiv Școlar Buzau a organizat, de curand, la sala proprie, Campionatul Național al Cluburilor Sportive Școlare la gimnastica artistica feminina și masculina. Competiția a fost organizata pentru a 14-a oara la Buzau, iar pentru o parte din sportivii prezenți in concurs a reprezentat o prima…

- Opt judoka legitimați la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia s-au clasat, sambata, pe podium, la Etapa Euroregionala U 13, U 15 a Campionatului Național, care s-a desfașurat in acest an simultan cu Cupa LPS „Cetate” Deva. Competiția a fost organizata de catre Federația Romana de Judo, in parteneriat…

- Raliul Argesului, una dintre competitiile de traditie ale automobilismului romanesc, va reveni dupa 9 ani in calendarul Campionatului National de Raliuri Dunlop si chiar va deschide sezonul 2019, potrivit anuntului oficial facut miercuri, intr-o conferinta de presa, arata un comunicat al Federatiei…

- In weekend, sala de atletism "Ioan Soter" din Bucuresti a fost gazda Campionatului National pentru juniori II, competitie la care atletele de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, pregatite de antrenoarea Erzilia Tampau au urcat de trei ori pe podium. Performera delegatiei clubului ...

