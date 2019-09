Petre Apostol Federația Romana de Gimnastica organizeaza, pentru al treilea an consecutiv, la Ploiesti, in Sala „Olimpia”, Campionatele Naționale la Individual Open și de Reprezentative de Club, probele de concurs urmand sa inceapa in aceasta seara, intrarea fiind libera. Sunt inscrisi 69 de sportivi la aceasta editie, astfel: 25 la feminin (de la cluburile CSM Arad, CSS Barlad, Dinamo Bucuresti, Steaua Bucuresti, CSS 1 Constanta, Farul Constanta, CNS Cetate Deva, CSS Focsani) si 35 la masculin (de la cluburile CSM Lugoj, CSM Bistrita, Steaua Bucuresti, CSM Resita, Dinamo Bucuresti, CSM Arad,…