Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, a declarat, marti, pentru Agerpres, ca echipa nationala de fotbal U21 a Romaniei are sanse sa castige o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, de anul viitor.

- Naționala de tineret a Romaniei a reușit sa dea peste cap calculele hartiei și s-a calificat in semifinalele Campionatului Europen Under 21 de pe primul loc in grupa C. Tricolorii au incheiat la egalitate, scor 0-0, partida susținuta luni seara, pe stadionul „Dino Manuzzi“ din Cesena, in compania Franței.…

- Jucatoarele nationalei feminine de fotbal a Nigeriei refuza sa paraseasca hotelul in care sunt cazate, dupa eliminarea de la Cupa Mondiala din Franta, pana nu li se platesc primele promise de federatia din statul african, informeaza Reuters, potrivit news.ro.Jucatoarele au initiat un protest…

- Iubitele fotbaliștilor de la naționala Romaniei U21 au venit din timp in Italia pentru a-i urmari pe „tricolori", care vor juca astazi, de la ora 19:30, cu reprezentativa similara a Croației in primul meci de la EURO 2019. Ioana Timofeciuc, iubita lui Florinel Coman, Carina Ghețe, iubita lui Adrian…

- Romania U21 se afla in cantonament in Italia, la Bagno di Romagna, acolo unde se pregatește pentru EURO 2019 (16-30 iunie). Razvan Luțac, reporterul Gazetei Sporturilor, este in cantonamentul Romaniei U21 din Italia, de unde ofera cele mai noi informații inainte Campionatului European de tineret Naționala…

- Dumitru Dragomir, 73 de ani, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a analizat la GSP Live evoluțiile „tricolorilor" din remiza obținuta in-extremis de Romania in Norvegia, scor 2-2. „Ma așteptam ca «Gurița» sa aiba bulan! E norocos, la fel ca Tatarușanu, care are mare valoare. Schimbarile…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal U21 a Romaniei, Mirel Radoi, a dezmintit, joi, informatiile conform carora va prelua din luna iulie formatia Universitatea Craiova, precizand ca nu va pleca de la conducerea reprezentativei de tineret pana in 2020. Intrebat daca va pleca de la nationala pentru…

- Alaturi de cei 10 „tricolori" care au venit de luni la pregatirea echipei naționale s-au alaturat astazi Nicușor Bancu și George Pușcaș. Naționala va intalni Norvegia, la Oslo, pe 7 iunie, ora 21:45 (ora Romaniei), urmand ca pe 10 iunie, de la aceeași ora, 21:45 (ora Romaniei), sa joace in Malta, in…