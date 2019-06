Stiri pe aceeasi tema

- ​Fotbalistul Alexandru Pascanu a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca jucatorii din nationala under 21 a Angliei au valori mari, dar “sunt oameni, nu roboti”, astfel ca nu pot face ceva prin care sa îi surprinsa pe tricolori în mod deosebit, potrivit News.ro. “E…

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a debutat cu dreptul la EURO 2019. Tricolorii lui Radoi s-au impus cu 4-1 in fața selecționatei Croației și au acumulat primele trei puncte in grupa C. In al doilea meci de la turneul final, Ionuț Radu & Co. se vor intalni cu Anglia, potrivit mediafax.Cele…

- Echipa Naționala de Fotbal Under 21 a Romaniei s-a calificat, dupa mai bine de doua decenii la Campionatul European. Romania a intalnit in primul meci din grupa Croația, echipa ce s-a calificat la Campionatul European de pe prima poziție. Romania a caștigat meciul cu 4-1, golurile fiind inscrise de…

- Selectionata feminina de fotbal a Romaniei a fost invinsa de Serbia cu scorul de 2-1 (2-0), luni, la Stara Pazova, intr-un meci amical, potrivit site-ului FRF, potrivit agerpres.ro.Citește și: Ce face acum fiica lui Liviu Dragnea – Lovitura pe care vrea s-o dea Alexandra Dragnea Alegra…

- Campionatul European de Fotbal pentru tineret incepe duminica, doua partide fiind programate la turneul final din Italia si San Marino. Romania U21 debuteaza marti, cu un meci impotriva Croatiei. Toate cele 21 de partide ale Campionatului European de Fotbal U21 vor fi in direct la TVR 1, TVR 2 si TVR…

- Atacantul echipei nationale de tineret a Romaniei, Andrei Ivan, este convins ca formatia pregatita de Mirel Radoi are sansa de a ajunge in primele 4 echipe la Campionatul European U21 din Italia si San Marino si sa obtina dreptul de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo. "Sper sa…

- Nationala Romaniei se mentine pe locul 25 in clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal, dat publicitatii miercuri, potrivit site-ului FIFA. Romania ocupa acelasi loc ca si in februarie, cand a fost publicata prima ierarhie a anului, dupa ce in martie a inregistrat o infrangere, 1-2 cu Suedia in…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine marti, 26 martie, al doilea meci al campaniei de calificare la Campionatul European din 2020.Jucatorii pregatiti de Cosmin Contra joaca la Cluj cu selectionata Insulelor Feroe, partida fiind gazduita, de la ora 21.45, de stadionul "Dr. Constantin Radulesculdquo;,…