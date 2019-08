Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins echipa Ciprului cu scorul de 85-70 (27-11, 17-29, 25-13, 16-17), miercuri, la Nicosia, in Grupa F a precalificarilor FIBA EuroBasket 2021, potrivit Agerpres.Tricolorii au debutat in forta, avand un avans de 16 puncte dupa primul sfert. Cipriotii…

- Petre Apostol Naționala de baschet masculin a Romaniei a fost intampinata cu steaguri tricolore de catre echipele de minibaschet de la clubul BC Lynx, cu ocazia antrenamentului efectuat de tricolori la Sala Polivalenta din Blejoi, pusa la dispoziție de primaria acestei comune. BC Lynx este unul dintre…

- Nationala de baschet masculin a României a fost învinsa, marti seara, de reprezentativa Italiei, cu scorul de 88-60 (44-32), în primul meci de la Trentino Basket Cup, turneu de pregatire înaintea meciurilor oficiale din precalificarile Eurobasket 2021.În primul meci…

- Mai puțin de o luna ne desparte de debutul FIBA U18 European Championship, Division B, eveniment gazduit de orașul nostru, in perioada 26 iulie – 4 august. Acesta va fi cel de-al șaptelea campionat european organizat in Oradea, incepand din anul 2011. Competiția se va desfașura, la fel ca…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a fost invinsa duminica, in deplasare, de reprezentativa Israelului, cu scorul de 3-2, in cea de-a doua partida din grupa A a competitiei Silver League, relateaza News.ro.Citește și: Ecuadorianul Richard Carapaz s-a impus in Turul ciclist al Italiei…