- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins duminica, in deplasare, reprezentativa Insulelor Feroe, cu scorul de 25-20 (11-12), in cea de-a doua partida din preliminariile CE2020.Tot duminica, in cealalta partida a grupei a 7-a preliminare, Ucraina – Polonia, scor 26-27. In primul…

- Polonia a invins Ucraina, scor 27-26, in grupa Romaniei din preliminariile Campionatului European de handbal feminin din 2020. Romania intalnește duminica, la Torshavn, Insulele Feroe, de la ora 19:00 (direct TVR1). Victorie conturata greu pentru Polonia in deplasarea de la Kiev, contra Ucrainei. Antrenata…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins echipa Ucrainei cu scorul de 27-24 (15-12), miercuri seara, in Sala ''Dumitru Popescu-Colibasi'' din Brasov, in Grupa a 7-a a preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2020. Dupa un debut echilibrat de meci, Romania s-a desprins…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins miercuri, la Montpellier, reprezentativa Portugaliei, cu scorul de 3-1, in ultima partida din grupa C a Campionatului European. Tricolorii au incheiat insa pe ultimul loc in grupa (3 puncte) si au ratat optimile de finala.

- Nationala de volei feminin a Romaniei a invins duminica, la Budapesta, reprezentativa Estoniei, cu scorul de 3-1, in al treilea meci din grupa C a Campionatului European, anunța news.ro.Scorul pe seturi a fost 25-23, 30-32, 25-19, 25-21, dupa 120 minute de joc. In primul meci al zilei,…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins echipa Ciprului cu scorul de 85-70 (27-11, 17-29, 25-13, 16-17), miercuri, la Nicosia, in Grupa F a precalificarilor FIBA EuroBasket 2021. Printre componenții naționalei s-a numarat și baimareanul Lucas Tohatan, care a marcat 10 puncte. Tricolorii au…

- Nationala de handbal feminin tineret a Romaniei a ratat, miercuri, calificarea in semifinalele Campionatului European din Ungaria, dupa ce a fost invinsa de reprezentativa tarii gazda, cu scorul de 31-21 (12-11), in grupa principala II a competitiei, potrivit news.ro.Dupa doua meciuri in grupa…

