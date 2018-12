Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins reprezentativa Germaniei, luni, la Brest, cu scorul de 29-24 (14-11), calificandu-se in grupele principale ale Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018 din Franta.

- Norvegia a cedat in fața Germaniei, scor 32-33, in primul meci de la Campionatul European de handbal feminin din Franța. Campioana Europei a primit 33 de goluri in meci, ceea ce nu s-a intamplat niciodata la un European. Norvegia și Germania fac parte din Grupa D, alaturi de Romania și Cehia. Romania…

- Cele mai bune 16 natiuni europene, inclusiv Romania, se infrunta incepand de joi 29 noiembrie la editia 2018 a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2018, organizat in sase orase din Franta pana pe 16 decembrie. Nationala Romaniei, condusa de spaniolul Ambros Martin si de…

- Nationala Romaniei va pleca maine dimineata in Franta, acolo unde in perioada 29 noiembrie – 16 decembrie va participa la Campionatul European. Echipa va fi condusa de Cristina Neagu din postura de capitan, scrie Mediafax.Cristina Neagu a declarat ca echipa este pregatita suta la suta si toate…

- In perioada 29 noiembrie -16 decembrie 2018, a treisprezecea editie a Campionatului European de Handbal feminin se vede in exclusivitate la TVR 1 si TVR HD. Peste 35 de meciuri de la competitia europeana de handbal vor putea fi vizionate la Televiziunea Romana.

- Federatia europeana de handbal a dat publicitatii loturile largite de 28 jucatoare ale echipelor participante la Campionatul European 2018 din Franta (29 noiembrie - 16 decembrie), inclusiv cel al Romaniei, cu mentiunea ca doar jucatoarele din aceste liste pot fi selectionate pentru competitia continentala.…