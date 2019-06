Petre Apostol Vara aceasta va fi una fierbinte pentru echipa nationala masculina de baschet a Romaniei, care revine in lupta de calificare la turneul final continental din 2021, in runda a treia. „Vulturii” se vor confrunta, in luna august, cu Slovacia si Cipru in cadrul FIBA EuroBasket 2021 Pre-Qualifiers. Iar meciurile de pe teren propriu ale tricolorilor se vor desfasura la Ploiesti, in Sala Sporturilor „Olimpia”. Echipa nationala revine, astfel, la Ploiesti, unde, in luna februarie, a gazduit meciul cu Macedonia, din faza anterioara a competitie, tricolorii castigand cu scorul de 65-53, insuficient,…