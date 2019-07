Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul turc Ayhan Avci este noul antrenor principal al echipei nationale de baschet feminin a României. Federatia Româna de Baschet a parafat cu acesta o întelegere valabila pâna în februarie 2021, data încheierii urmatoarei campanii de calificare pentru Women's…

- Echipa nationala de baschet feminin a Republicii Moldova de pana la 16 ani va participa la Campionatul European, Divizia C. Competitia se va desfasura la Futsal Arena FMF din comuna Ciorescu in perioada 16 - 21 iulie.

- Reprezentativele de baschet 3×3 ale Romaniei au participat in week-endul recent incheiat la un turneu de calificare pentru Campionatul European de la Debrecen. Primele doua nationale clasate, atat la masculin, cat si la feminin, aveau sa obtina calificarea la FIBA 3×3 Europe Cup, iar Romania s-a bucurat…

- Nationala de baschet feminin 3x3 a Romaniei s a calificat la FIBA 3x3 Europe Cup ndash; Campionatul European de Baschet 3x3, dupa ce a castigat turneul de calificare disputat sambata si duminica in Piateta Perla din Mamaia. Este a cincea prezenta consecutiva pentru fete la turneul final al Europenelor,…

- Nationala feminina de baschet 3×3 s-a calificat duminica seara la Campionatul European de la Debrecen, programat la finele lunii august, in urma unei victorii, 21-17, in decisivul cu Spania. Ambele formatii merg la brat spre turneul din Ungaria. In componenta Ancuta Stoenescu, Sonia Ursu, Gabi Marginean…

- Intrecerile de duatlon sprint din cadrul Campionatelor Europene de Triatlon Multisport, constand in probele de alergare 5 kilometri, 20 de kilometri pe bicicleta si din nou alergare pe 2,5 kilometri, au fost dominate de sportivii spanioli, ce au obtinut patru medalii, dintre care doua de aur. Spania…

- Nationala de tenis de masa a Romaniei s-a calificat la Campionatul European din 2019, care va avea loc in Franta. Tricolorii au terminat pe primul loc Grupa 1 de calificare, dupa victoriile cu Lituania (3-0) si Serbia (3-1), informeaza...